Aksaray'da Yağmur ve Dolu Zarara Yol Açtı

Aksaray'da etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle harman yerine serilen 600 tonluk çerezlik ayçiçeği, su altında kalarak, zarar gördü. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası yetkilileri zararı tespit etmek için çalışma başlattı.

AKSARAY'da dolu ve yağmur yağışı sonrası Yeşiltepe beldesinde kuruması için harman yerinde serili olan yaklaşık 600 ton çerezlik ayçiçeği sular altında kaldı. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve ardından dolu yağışı, özellikle Yeşiltepe ve Yeşilova beldeleri ile Sapmaz ve Baymış köylerinde mısır ve şeker pancarı ekili olan arazilerin büyük bir bölümüne zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası yetkilileri hasar tespiti için bölgede çalışma başlattı.

Ayrıca Yeşiltepe beldesindeki çiftçilerin kuruması için harman yerine serdiği yaklaşık 600 ton çerezlik ayçiçeği ise sular altında kaldı. Çiftçiler, İl Özel İdaresine ait iş makineleri aracılığıyla sular altında kalan ürünlerini kurtarmak için çalışma başlattı. Çiftçilerden Hacı Mehmet Özyön, Yeşiltepe'deki tüm çiftçilerin ayçiçeklerini kuruması için harman yerine serdiğini hatırlatarak, "Dün akşam saatlerinde bir anda yağmur başladı. Daha sonra yağmur doluya döndü. Beldemize 3 kilometre uzaklıkta bulanan hemen harman yerine gittik. Gittiğimizde harman yerindeki brandalarla ürünlerin üzerlerine örttük. Yağmur şiddetini artırınca birkaç gün önce hasat ettiğimiz tonlarca ayçiçeği sular altında kaldı. Burada beldemizdeki tüm çiftçilerin ayçiçeği vardı."diye konuştu.