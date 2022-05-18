Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya'ya ihraç edildi - Haberler

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Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya'ya ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aksaray'da üretilen Mercedes-Benz kamyonlar Nisan ayında en çok Almanya'ya ihraç edildi

Mercedes-Benz Türk, Avrupa'da 13 ülkeye kamyon ihraç ediyor.

Mercedes-Benz Türk, Avrupa'da 13 ülkeye kamyon ihraç ediyor. Mercedes-Benz Türk'ün Nisan ayında en fazla ihracat yaptığı ülke ise Daimler Truck'ın ana merkezi Almanya oldu.

Nisan ayında Türkiye iç pazarına 365 adet kamyon, 549 adet de çekici olmak üzere toplam 914 adet kamyon satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye pazarındaki performansını ihracatta da sürdürüyor. Şirket, Nisan ayında Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği bin 976 adet kamyonun bin 210 adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti. Söz konusu dönemde 13 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirilirken, Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonların en fazla ihraç edildiği ülke Daimler Truck'ın ana vatanı Almanya oldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Mercedes Benz, Nisan, Türk, Ekonomi, Haberler

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