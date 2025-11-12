Haberler

Aksaray'da Şeker Pancarında Rekolte Beklentisi 2.2 Milyon Ton

Güncelleme:
Aksaray'da şeker pancarı hasadında 2 milyon 200 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, ton fiyatının 3 bin 100 lira olarak belirlenmesinin çiftçiyi sevindirdiğini belirtti. Ancak mazot fiyatlarının yükselmesi, çiftçilerin maliyetlerini etkiliyor.

AKSARAY'da şeker pancarı hasadında 2 milyon 200 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Hasadın büyük bir bölümünün tamamlandığı bölgede ton fiyatının çiftçiyi sevindirdiğini belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Pancar paraları yıl sonu ödenirse çiftçimiz daha da mutlu olacak. 3 bin 100 lira fiyat gerçekten çok olumlu" dedi.

Aksaray'da bu yılki şeker pancarı hasadında 2 milyon 200 bin tona yakın rekolte beklentisi ve ton fiyatının da 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi çiftçiyi sevindirdi. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Aksaray'da pancar sökümünün 3'te 2'si tamamlandı. Kalanı ise devam ediyor. İlimizde ise şu anda ciddi şekilde kuraklık var. Kuraklıktan dolay pancar veriminde biraz sıkıntılar da oldu. Bölgemizdeki üreticilerimizi şeker fabrikalarını besliyor. Yaklaşık 2 milyon 200 bin ton rekolte beklentimiz var. Pancar fiyatı ise geçtiğimiz aylarda 2 bin 900 lira civarında açıklandı. Burada üreticilerimizden gelen tepki ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin çabasıyla 3 bin 100 lira oldu. Verilen fiyat şu anda üreticimizi memnun ediyor. Emeği geçen milletvekillerimizi ve özellikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'PANCAR PARASI YIL SONU ÖDENİRSE ÇİFTÇİLERİMİZ MUTLU OLACAK'

Pancar ödemelerinin kısa sürede ödenmesinin çiftçilerinin yararına olacağını ifade eden Koçak şöyle dedi:

"Pancar paraları yıl sonu ödenirse çiftçimiz daha da mutlu olacak. 3 bin 100 lira fiyat gerçekten çok olumlu. Ama mazot fiyatları yükseldikçe bu verilen fiyat eriyor. Mazot artınca tüm girdiler artıyor. Bunu bakanlığımız ve yetkililer göz önünde bulundurarak pancar parasını yıl sonu veya yeni yılın ilk ayında öderse en azından bir değer kaybı olmamış olur. 2025 yılı pancar hasadının çiftçimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
