Haberler

Aksaray'da Şeker Pancarı Hasadı Başladı: Çiftçilerin Yüzü Gülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bu yıl şeker pancarı hasadı başladı. 2 milyon tona yakın rekolte beklenirken, ton fiyatı 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Üreticiler yüksek verimden memnun.

AKSARAY'da şeker pancarı hasadı başladı. Yılda 2 milyon tona yakın şeker pancarının hasat edildiği bölgede, belirlenen 3 bin 100 liralık fiyatın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, "Üreticiler bu yıl yüksek verim elde ettikleri pancarın satışından da memnuniyet yaşadı. Dekar başına 8 ile 10 ton verim alınıyor" dedi.

Aksaray'da bu yılki şeker pancarı hasadında 2 milyon tona yakın rekolte beklentisiyle, ton fiyatının da 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi çiftçiyi sevindirdi. Rekolteyle birlikte açıklanan rakamdan mutlu olduklarını ifade eden Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, "Üreticiler bu yıl yüksek verim elde ettikleri pancarın satışından memnuniyet yaşadı. Dekar başına 8 ile 10 ton verim alınan şeker pancarında taban fiyat ton başı 3 bin 100 lira olarak açıklandı. Türk Şeker'in açıkladığı fiyata, Cumhurbaşkanımız da sağ olsunlar fiyatı az bularak tekrardan yeniden bir güncelleme yaptı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 375 lira ton fiyatı olan şeker pancarının fiyatını, Cumhurbaşkanımız, çiftçimize bir jest yaparak 3 bin 100 lira olarak açıkladı. Verimlerin iyi olmasından dolayı çiftçi şu anda para kazanıyor. Topraklarımız verimli ve insanlarımız çalışkan, ülkemizi doyuracak kadar şeker pancarı yetiştiriyoruz. Bölgemizdeki şeker fabrikasının 750 bin ton şeker işleme kotası var. Fabrikanın kotası 750 bin, bölgemizde ise 2 milyon tona yakın pancar üretimi var. Bu da kotasını dolduramayan fabrikalara gidiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE VERİM ALIYORUZ'

Pancarın bu şekle gelene kadar birçok aşamadan geçtiğini belirten Mutlu, "Nisan ayında çiftçilerimiz ekimini yaptı. Maalesef zirai dondan dolayı etkilendi. Çiftçilerimiz tekrardan ekim yaptı. Bu kolay bir süreç değil. Nisan ayında başlayan serüven 12 aya kadar sürüyor. Bu yıl verimli geçti. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimimiz var. Ortalama dekar başına 8 ton civarında pancar alıyoruz. 9-10 ton alan çiftçilerimiz de var" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.