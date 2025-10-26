AKSARAY'da şeker pancarı hasadı başladı. Yılda 2 milyon tona yakın şeker pancarının hasat edildiği bölgede, belirlenen 3 bin 100 liralık fiyatın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, "Üreticiler bu yıl yüksek verim elde ettikleri pancarın satışından da memnuniyet yaşadı. Dekar başına 8 ile 10 ton verim alınıyor" dedi.

Aksaray'da bu yılki şeker pancarı hasadında 2 milyon tona yakın rekolte beklentisiyle, ton fiyatının da 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi çiftçiyi sevindirdi. Rekolteyle birlikte açıklanan rakamdan mutlu olduklarını ifade eden Eskil Ziraat Odası Başkanı Gazi Mutlu, "Üreticiler bu yıl yüksek verim elde ettikleri pancarın satışından memnuniyet yaşadı. Dekar başına 8 ile 10 ton verim alınan şeker pancarında taban fiyat ton başı 3 bin 100 lira olarak açıklandı. Türk Şeker'in açıkladığı fiyata, Cumhurbaşkanımız da sağ olsunlar fiyatı az bularak tekrardan yeniden bir güncelleme yaptı. Geçtiğimiz yıl 2 bin 375 lira ton fiyatı olan şeker pancarının fiyatını, Cumhurbaşkanımız, çiftçimize bir jest yaparak 3 bin 100 lira olarak açıkladı. Verimlerin iyi olmasından dolayı çiftçi şu anda para kazanıyor. Topraklarımız verimli ve insanlarımız çalışkan, ülkemizi doyuracak kadar şeker pancarı yetiştiriyoruz. Bölgemizdeki şeker fabrikasının 750 bin ton şeker işleme kotası var. Fabrikanın kotası 750 bin, bölgemizde ise 2 milyon tona yakın pancar üretimi var. Bu da kotasını dolduramayan fabrikalara gidiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE VERİM ALIYORUZ'

Pancarın bu şekle gelene kadar birçok aşamadan geçtiğini belirten Mutlu, "Nisan ayında çiftçilerimiz ekimini yaptı. Maalesef zirai dondan dolayı etkilendi. Çiftçilerimiz tekrardan ekim yaptı. Bu kolay bir süreç değil. Nisan ayında başlayan serüven 12 aya kadar sürüyor. Bu yıl verimli geçti. Türkiye ortalamasının üzerinde bir verimimiz var. Ortalama dekar başına 8 ton civarında pancar alıyoruz. 9-10 ton alan çiftçilerimiz de var" dedi.