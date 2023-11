Aksaray'da Kış Lastiği Fiyatları Yüksek, Vatandaş İkinci El Lastiğe Yöneldi

KEMAL ONUR ATALAY

"KIŞ LASTİĞİ ARAÇ VE GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ"

Eski sanayi sitesinde oto lastik işi yapan Hamza Canbulut, "Kış lastiği araç ve güvenliğimiz için önemli. Araçların daha güvenli olması ve trafik kazalarının azalması yani her şey için önemli. Önemli olduğu için herkese tavsiye ederim. Bugün havaların soğuması ve yağmurun başlamasıyla birlikte işler yavaş yavaş hızlandı. Geçen haftaya nazaran bu hafta biraz daha iyi" dedi.

"KIŞ LASTİKLERİNİN EN UCUZU BİN TL"

Kış lastiklerinin en ucuzunun bin liradan başladığını söyleyen Canbulut, "Geçen yıl 400 liraydı vatandaşın diyecek bir şeyi yok, vatandaş her şeye alışıyor. Biz Türk vatandaşları her şeye alışıyoruz artık. Fiyatlardan dolayı satışların düşme olasılığı yüksek. Çıkma lastik ve ikinci el lastiğe rağbet daha çok. İkinci el lastik isteyen çok. Kaliteli lastikleri bilinçli insanlar alıyor. Tabi bir de mali cebe bakar bu işler. Cebinde para varsa alırsın, yoksa istediğin kadar kaliteli olsun o yüzden ikinci el daha çok tutuluyor şu anda. Ucuz lastik ve ikinci el lastik, mesela üç kalitede ürün satıyorum ama genelde en ucuzu alıyorlar. İnsanlar bu sene biraz daha ucuza kaçıyorlar ama maddi durumu iyi olanlar can güvenliğini sevenler de kaliteli ürünleri tercih ediyorlar" dedi.

"KIŞ LASTİKLERİNİ TAKMADAN YOLA ÇIKMAYIN"

Havaların soğumasıyla beraber araç lastiklerini değiştirmek isteyen bir müşteri, "Havalar soğuyunca kış da geldi lastiklerin de değişmesi gerekiyor. Kış lastiklerini takınca daha konforlu oluyor hem sürüş açısından hem güvenlik açısından. 1 Aralık'a çok zaman var ama biz tedbirimizi alalım dedik. Hizmet de güzeldi. Ücretler gayet iyi, zaten lastiklerin dördünü firmadan aldığımız için lastiklerin takım sökümüne para vermiyoruz. 10 senedir kış lastikleri kullanıyorum, gayet memnunum, hiçbir sıkıntı yok herkese öneriyorum. Kış lastiklerini takmadan yola çıkmayın. Bu sene kışın sert geçeceği söyleniyor" dedi.