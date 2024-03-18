Aksaray'da Jeotermal Kaynak İşletme ve Arama Sahaları İhale Edilecek
Aksaray İl Özel İdaresi, Güzelyurt ve Merkez ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahasını ihale etmek için açık teklif usulüyle bir ihale düzenleyecek.
Aksaray'da 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahası edilecek.
Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aksaray'ın Güzelyurt ve Merkez ilçeleri sınırları içinde yer alan 2 jeotermal kaynak işletme sahası ve 1 jeotermal kaynak arama sahası 28 Mart Perşembe günü saat 11.00'de açık teklif usulü (artırma) ile ihale edilecek.
İhaleler, Aksaray İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılacak.