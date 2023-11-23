Aksaray'da ikinci el eşya pazarına talep artıyor

Aksaray'da Salı Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan ikinci el eşya pazarı, vatandaşların alım gücünün zayıflamasıyla daha da rağbet görüyor. Satıcılar, pazarın haftada bir gün kurulmasının yetersiz olduğunu belirterek, diğer günlerde de satış yapabilmeyi talep ediyor.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da her çarşamba günü Salı Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan ikinci el eşya pazarına rağbet arttı. Pazarda satış yapan bir satıcı, "Vatandaşın alım gücü gittikçe zayıflıyor mecburen buraya talep artıyor" dedi.

Her çarşamba günü Aksaray'da Salı Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan ikinci el eşya pazarı, vatandaşın alım gücünün zayıflamasıyla daha da rağbet görmeye başladı. Tezgah açan satıcılar, ürünleri test etmek ve daha etkili bir şekilde satış yapabilmek için elektrik talep ediyor. Çevre illerden gelen satıcılar, pazarın haftada bir gün kurulmasının yetersiz olduğunu belirterek, diğer günlerde de satış yapılabilmeyi talep etti.

"VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ GİTTİKÇE ZAYIFLIYOR, BURAYA TALEP ARTIYOR"

Pazarda ikinci el ürün satan bir satıcı şunları söyledi:

"Bu pazarda ürüne talep çok çok fazla. Zaten vatandaşın alım gücü gittikçe zayıflıyor, mecburen buraya talep artıyor ve insanlar burada görmedikleri şeyleri görüyorlar. Biz buraya bir gün daha verilmesini istiyoruz. Perşembe gününün de verilmesini istiyoruz yani. Bir gün bu pazarı açmak kurtarmıyor, iki gün olsun ama başka pazar yerleri olabilir. Kapalı pazar yeri mesela, pazar pazarı olur, pazartesi olabilir, bize verilmesini istiyoruz. AK Parti il başkanına da söyledim bunu ama bize dönen hiç kimse olmadı. Bizim tek ricamız, bir gün daha verilsin bize ve gelsin belediye buradan para alsın, benden de alsın. Buranın temizliğinin giderini temin etsin parasını alsın ama bize bir yer daha versin, bir gün daha versin. İster burayı versin, ister başka yeri versin ama bize bir gün daha versin. Ben buraya geldiğimde gelsin belediye benden 50 lira alsın, burada benim gibi 50-60 kişi var."

"SOBACIYA GİT 4 BİN LİRA DİYORLAR BURADA 2 BİN LİRA AYNI SOBA"

Başka bir satıcı, "Talep iyi ama bazen satış oluyor bazen olmuyor. Çarşamba günleri açılıyor, ikinci el de var sıfır da var 2 yıldır böyle. Belediye başkanımız bizi böyle buraya gönderdi biz de burada ekmek yiyoruz. Burada ikinci el de var sıfır da var piyasaya göre burası uygun. Mesela soba satıyorlar, sobacıya git 3.500-4000 TL diyorlar burada 2 bin lira aynı soba. Normalde şu malzemeler gidin 7-8 bin lira burada aynı ürünler aynı kalitede 1-2 bin lira. Oraya nazaran 9 bin liraya mı alırsın 2 bin liraya mı? Aynı kalite aynı malzeme" dedi.

"ELEKTRİKLİ CİHAZLARI ÖLÇECEK BİR ELEKTRİK LAZIM BİZE"

Başka bir satıcı ise, "Fiyatlar iyi ama buradaki elektrikli cihazları ölçecek bir elektrik lazım bize. Camiden ölçtürüyorduk kapattılar, bize elektrik lazım. Her yerden gelenler var, Afganlar satış yapıyorlar. Afganlar çok sağdan soldan topluyorlar burada satış yapıyorlar, soba, tencere var uygun. Sobasına göre değişiyor 800'e var 1000 liraya var, ikinci el durumuna göre değişiyor. Eski kullanılmış eşyaları değerlendiriyoruz burada" diye konuştu.