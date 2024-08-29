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Aksaray'da Ay Çekirdeği Hasadı Başladı

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Türkiye'de ay çekirdeği üretiminde 3. sırada yer alan Aksaray'da bu yılki hasat başladı. Geçen yıl 117 bin dekarda 37 bin ton ay çekirdeği üretilen şehirde bu yıl rekoltenin artması bekleniyor.

Türkiye'de ay çekirdeği üretiminde 3. sırada yer alan Aksaray'da bu yılki hasat başladı. Geçen yıl 117 bin dekarda 37 bin ton ay çekirdeği üretilen şehirde bu yıl rekoltenin artması bekleniyor.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı. Binbir emekle tarlada alın teri akıtan üreticiler emeklerinin karşılığını alırken, hasat edilen ay çekirdekleri patoz ile temizlenerek kurutulmaya bırakılıyor. Kurutmanın ardından paketlenerek satışa hazır hale getirilecek çerezlik ay çekirdeği Aksaray'dan Türkiye'nin dört bir yanına satış için gönderilecek.

Çerezlik ay çekirdeği üreticisi Ahmet Bektaş (43), çekirdeklerin kurutma aşamasına geldiğini belirterek, üretimden tüketime kadar olan aşamayı anlattı. Bektaş, "Bu yıl çerezlik çekirdeğimizi yetiştirdik, az bir aşaması kaldı. Şu anda kurutma aşamasındayız. Bugün kurudu sayılır artık. Biçerdövere atarak içindeki pisliği de temizleyeceğiz. Sonra da götürüp satacağız. Kurutma işini biçerdöver tarlada işledikten sonra el ile kesip biçerdövere atanlar var veya direkt biçerdöver ile işleyenler var. Biz çerezlik tabla ile işledik. Römorklara doldurduk. Onlarla getirip bu çadırların üzerine serdik. İçinde gezerek küreklerle kurutma işlemini tamamlıyoruz. Bundan sonra da tüccarlara satacağız" dedi.

Üretici Musa Koç (59) ise, "Ay çekirdeğimizin önce ekimini yaptık. Tarlaları hazırladık. Sonra ekim yapıp ardından çapalaması ve yabancı ot temizliği yapıldı. Arkasından sulamaları yapıldı ve yetişti. Şu anda da hasadı yapıldı. Biz belli bir yere toplayıp hepsini tekrardan eletip, savurup satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

Bir diğer üretici Bahtiyar Şahin ise (40), "Tarlada 6-7 gün duruyor. Sonra patoz makinesine veriyoruz. Getirip burada seriyoruz. Birkaç gün içinde de biçerdövere veriyoruz. Sonrasında da buraya yığıp kurutuyoruz" ifadelerini kullandı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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