Aksa Ordu Giresun Doğalgaz: Ünye’de Abone Sayısı 40 Bini Geçti

Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım AŞ, Ordu'nun Ünye ilçesinde doğal gaz kullanan abone sayısının 40 bini aştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ordu genelinde 10 ilçede 208 bin aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Ordu Giresun Doğalgaz, Ünye'de doğal gaz kullanan abone sayısının 40 bini aştığını açıkladı. Söz konusu gelişmenin ilçede 84 bin ton daha az karbon salımı sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Şirket Müdürü Doğan Gürler, "Ünye'de doğal gazı tercih eden 40 bin abonemize teşekkür ediyor, hizmet verdiğimiz bölgelerdeki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gürler, gerçekleştirdikleri yatırımların stratejik planlamaları dahilinde ilerlediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Ordu'da 10 ilçede, 1295 kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekemizle 208 bin abonemize güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmet veriyoruz. Faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Amacımız, vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlarken, yaşamlarına konfor katmak ve şehrimizin havasını her geçen gün iyileştirmek."

Doğal gazın yaşama artılar katan bir yakıt olması nedeniyle tercih edildiğini ifade eden Gürler, "Doğal gaz, 2025 Mayıs ayı verilerine göre tüpe göre altı, elektrikli ocak kullanımına göre üç buçuk, ısınmak için kömüre göre dört kat, elektriğe göre de iki buçuk kat ekonomik bir yakıt. Önceliğimiz vatandaşlarımızın doğal gaza erişimini sağlamak ve her zaman güvenli gaz arzı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gürler, her koşulda emniyeti sağlamanın ve güvenli doğal gaz kullanımını teşvik etmenin Aksa Ordu Giresun Doğalgaz için değişmez bir altın kural olduğunun bilgisini paylaştı.

Online İşlemler ile ev konforunda hizmet

Dijital hizmet deneyimini bir üst seviyeye taşımak için yeniledikleri Online İşlemler kanalına aksadogalgaz.com.tr üzerinden tek tıkla ulaşılabildiğini vurgulayan Gürler, "Abonelerimiz sadeleştirilmiş arayüze sahip Online İşlemler kanalımızda, bağlantı anlaşmasından kullanım sözleşmesi oluşturmaya, sözleşme fesih işleminden fatura oluşturma ve ödemeye kadar aboneliğe dair tüm işlemleri tek ekranda, ofislerimizi ziyaret etmeden evlerinin konforunda tamamlayabiliyor." ifadelerini kullandı.