Aksa Elektrik'ten Özbekistan'a 1 Milyar Dolarlık Yatırım

Aksa Elektrik, 1 milyar dolarlık yatırım program ile Özbekistan'ın Semerkant vilayetinde elektrik şebekesinin modernizasyonu ve enerji dağıtım altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını yürütecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dağıtım şirketleri Çoruh EDAŞ ve Fırat EDAŞ ile 9 ilde yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Türkiye'deki operasyonel başarısını ülke sınırları dışına taşıyor.

Bu kapsamda Özbekistan'ın Semerkant vilayetinin 30 yıllık elektrik dağıtım işletme ihalesini kazanan şirket, lisans süresi boyunca toplam 1 milyar dolar tutarında yatırımı hayata geçirerek şebekenin modernize edilmesi ve kesintisiz enerji arzı için hizmet verecek.

Özbekistan'ın önemli vilayetlerinden biri olan Semerkant, ülkenin sanayi, eğitim ve turizm açısından en stratejik bölgesi olarak öne çıkıyor. Orta Asya'da elektrik dağıtım hizmeti verecek ilk Türk şirketi olan Aksa Elektrik'in yatırım programı, vilayetin enerji altyapısının modernizasyonuyla birlikte, yerel istihdama ve teknik kapasite gelişimine de katkı sağlayacak. Ayrıca yatırım planı ile vilayette enerji kayıplarının azaltılması, elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazancı Holding ve Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, ihale sonucunun Türkiye'nin enerji sektöründe hizmet ihracatı açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Kazancı Holding olarak, enerji üretimi alanında 2020 yılından bu yana Özbekistan'a hizmet veriyoruz. Şimdi, Aksa Elektrik'in uluslararası alanda elde ettiği bu önemli başarıyla birlikte Orta Asya'nın tarihi merkezlerinden Semerkant'ta da faaliyet göstereceğiz. Kazancı Holding olarak globalleşme yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri olan bu yatırım hamlemiz ile operasyonel gücümüzü ülke sınırları ötesine taşıma kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kazancı, Fırat ve Çoruh bölgelerinde 2010'dan bu yana kesintisiz enerji hizmeti sunmanın yanı sıra şebeke modernizasyonu ile enerji dönüşümünde öncü rol üstlendiklerine işaret ederek, "Semerkant vilayeti, yıllık yaklaşık 5,5 teravatsaat enerji tüketimi ve 4,3 milyon nüfusu ile sanayi, eğitim ve turizm açısından en stratejik bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Sahip olduğumuz tecrübe ve operasyonel esneklik ile 30 yıllık yatırım döneminde, kesintisiz enerji arzı, modern altyapı ve çevresel sürdürülebilirlik odağında örnek bir model oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.