Aksa Doğalgaz, Sürdürülebilirlik Raporu ile Ödül Kazandı

Aksa Doğalgaz, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği çevresel etki çalışmalarını aktardığı 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile 12'ncisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025 kapsamında ödüle değer görüldü.

Milyonlarca abonesini doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, 'Doğallığın Gücüyle, Türkiye'nin Neredeyse Her Köşesinde' temasıyla hazırladığı 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025'in Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde ödülün sahibi oldu. 1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, şirketin hizmet verdiği bölgelerde çevresel, sosyal ve yönetişimsel alanlarda yürüttüğü çalışmaları değerlendiriyor.

Sürdürülebilir bir geleceğin inşası

Aldıkları ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aksa Doğalgaz Başkan Yardımcısı Şinasi Gölbaşı, sürdürülebilir bir geleceğin inşası ve korunması için üzerlerine düşen adımları attıklarını söyledi. Bu çerçevede ortaya koydukları özverili faaliyetler için 5 binin üzerinde Aksa Doğalgaz çalışanına ve ödüle değer gören Sürdürülebilir İş Ödülleri jürisine teşekkür eden Gölbaşı, aldıkları ödülün her zaman daha iyisini yapmaya yönelik etkili bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Doğal gazla daha güvenle solunabilir hava sahası

Gölbaşı, şirket olarak faaliyetlerini, canlılığı destekleyen ve toplumsal fayda oluşturan bir anlayışla gerçekleştirmeye devam edeceklerinin sözünü verdiklerini açıkladı. Daha güvenle solunabilir bir hava sahasına sahip geleceğe yönelik taahhütleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmayı sürdüreceklerini vurgulayan Gölbaşı, sürdürülebilirlik çalışmalarının, tüm operasyonel faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Gölbaşı, "Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz doğal gazla şehirlerin nefes alması ile kalkınmasına destek olmak her zaman önceliğimiz" dedi. - İSTANBUL