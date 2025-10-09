Aksa Doğalgaz, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu ile Ödül Aldı

Aksa Doğalgaz, geçen yıl gerçekleştirdiği çevresel etki çalışmalarını aktardığı 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile 12. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025 kapsamında ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7,5 milyon doğa dostu abonesini doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, "Doğallığın Gücüyle, Türkiye'nin Neredeyse Her Köşesinde" temasıyla hazırladığı 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025'in Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorisinde ödüle sahip oldu.

1 Ocak-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan rapor, Aksa Doğalgaz'ın hizmet verdiği bölgelerde çevresel, sosyal ve yönetişimsel alanlarda yürüttüğü çalışmaları değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Başkan Yardımcısı Şinasi Gölbaşı, sürdürülebilir bir geleceğin inşası ve korunması için üzerlerine düşen adımları attıklarını belirtti.

Bu çerçevede ortaya koydukları özverili faaliyetler için 5 binin üzerinde Aksa Doğalgaz çalışanına ve ödüle değer gören Sürdürülebilir İş Ödülleri jürisine teşekkür eden Gölbaşı, aldıkları ödülün her zaman daha iyisini yapmaya yönelik etkili bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Gölbaşı, Türkiye'nin lider, Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz dağıtım şirketi olarak faaliyetlerini, canlılığı destekleyen ve toplumsal fayda yaratan bir anlayışla gerçekleştirmeye devam edeceklerinin sözünü verdiklerini kaydetti.

Daha güvenle solunabilir bir hava sahasına sahip geleceğe yönelik taahhütleri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmayı sürdüreceklerini vurgulayan Gölbaşı, "Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz doğal gazla şehirlerin nefes alması ile kalkınmasına destek olmak her zaman önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.