Aksa Doğalgaz, 2023'te 1.8 Milyar Dolar Ciro Elde Etti

Aksa Doğalgaz'ın, geçen yıl sonu konsolide cirosu 1,8 milyar dolar, faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK) tutarı ise 188 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz'ın 2024 yılı sürdürülebilir büyüme ve çevresel etki çalışmalarını detaylıca açıkladığı faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları yayınladı.

Faaliyet raporu, "Güçlü ve Doğal Büyüme" temasıyla, sürdürülebilirlik raporu ise "Doğallığın Gücüyle, Türkiye'nin Neredeyse Her Köşesinde" temasıyla hazırlandı.

Geçen yıl, Aksa Doğalgaz, Türkiye genelinde 62 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 29 il merkezi, 337 ilçe ve beldede 7,3 milyon aboneyi doğal gazla buluşturdu.

Aksa Doğalgaz, faaliyet gösterdiği bölgelerde kömür yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırarak sadece bir yılda 11,13 milyon ton daha az karbon emisyonu salımı gerçekleşmesini sağladı. Bu miktar yaklaşık 469 milyon ağaçtan oluşan bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarına eş değer.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, 2024'te önemli atılımlar hayata geçirdiklerini belirterek, "Bursagaz ve Kayserigaz'ı bünyemize katarak stratejik büyüme vizyonumuzu yeni bölgelere taşıma, hizmet ağımızı daha da genişletme yönünde güçlü bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirdikleri faaliyetlerin doğal gazı ulaştırdıkları her bölgede yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunduğunu, yerel ekonomiyi canlandırdığını ve çevresel fayda yaratan etkiyi de sağladığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Makroekonomik dalgalanmaların etkisini sürdürdüğü 2024'te de finansal dayanıklılığımızı koruyarak güçlü bir performans ortaya koyduk. Yıl sonu itibarıyla konsolide ciromuz 1,8 milyar dolar, FAVÖK tutarımız ise 188 milyon dolar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, operasyonel gücümüzü korurken kaynaklarımızı etkin yönettiğimiz ve finansal istikrarı geleceğe taşıyan bir yılı geride bıraktığımızı ortaya koyuyor."

Müşteri deneyimi kesintisiz biçimde ölçümlenip geliştiriliyor

Arslan, Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak ilerlediklerine ve holdingin 2030 Global AKSA Stratejisi çerçevesinde adım attığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyüme atılımlarımızı yalnızca bugünü değil, geleceği de gözeten uzun vadeli yatırımlarla şekillendiriyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı 4,9 milyar liraya ulaştı. Bursagaz ve Kayserigaz satın almalarımızla birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme yaratacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca, 2025 sonu için de halka arz hazırlıklarımızı tamamlama planımız bulunuyor."

Dağıtım sektöründe öncü bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini aktaran Arslan, Aksa Doğalgaz olarak, tüm temas noktalarındaki müşteri deneyimini kesintisiz biçimde ölçümleyip geliştirdiklerini ifade etti.

Arslan, mükemmel müşteri deneyimi hedefi kapsamında abonelere toplam 976 bin 930 anket gönderimi gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Abonelerimizin geri bildirimlerini içeren 15 farklı konu başlığı altında iletilen bu anketler aracılığıyla 60 bini aşkın yanıtı analiz ettik. Uluslararası müşteri memnuniyeti ölçüm standartları arasında yer alan 'Net Tavsiye Skoru' ve 'Genel Memnuniyet' skorlarının sistematik ölçümünü sağlayarak süreçlerimizde somut iyileştirme adımları attık. Yanıtlanan tüm anketlerin ortalaması dikkate alındığında, 5 üzerinden 4,3 oranında bir genel memnuniyet skoru elde ederken, her 10 abonemizden 9'u olumlu geri bildirimde bulundu."

Sera gazı emisyonlarında yeni azaltım stratejileri

Arslan, sürdürülebilirlik raporunda, karbon emisyonu hesaplanması ve azaltılması projesinin detaylarını aktardıklarını ve projeyi tüm dağıtım bölgelerinde başarıyla uyguladıklarının bilgisini paylaştı.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek tüm hesaplamaların hassas şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını aktaran Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda, 2024 yılına ait Kapsam 1, 2 ve 3 emisyonlarımızı ISO 14064 Kurumsal Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Standardına uygun olarak hesapladık. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz tüm hesaplamaları da kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Öte yandan 2024 yılında 207 ofisimizi Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi ile belgelendirerek elektrik tüketimimizden kaynaklı Kapsam 2 karbon emisyonlarımızı nötrledik. Enerji verimliliğine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."