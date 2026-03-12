Aksa Bursa Doğalgaz, 7 bin 564 kilometrelik şebekeyi yılda iki kez kapsamlı kontrolden geçiriyor

Aksa Bursa Doğalgaz, güvenli ve kesintisiz doğal gaz arzını sağlamak amacıyla yürüttüğü periyodik kaçak tarama çalışmaları kapsamında 2025 yılında 7 bin 564 kilometrelik doğal gaz dağıtım şebekesini yıl içinde 2 kez taradı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yürütülen çalışmalar kapsamında doğal gaz dağıtım şebekesinde kapsamlı saha kontrolleri gerçekleştirildi.

Can ve mal güvenliği açısından risk oluşumunun önüne geçen bu çalışmalarla şebeke unsurlarında oluşabilecek olası hasarların erken aşamada tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Bursa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, Bursa'nın 11 ilçesinde 1,2 milyonu aşkın aboneyi kesintisiz ve güvenli doğal gazla buluşturduklarını belirtti.

Adıbelli, abonelerin doğal gaz konforunu güvenli ve kesintisiz şekilde yaşayabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Muhtemel riskleri önlemek amacıyla 7 bin 564 kilometrelik dağıtım şebekemizi yıl içinde düzenli olarak iki kez tarıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kaçak tarama faaliyetleri sayesinde fark edilmesi güç hasarları tespit ederek gerekli önlemleri alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman ekiplerin 6 aylık periyotlarda OMD (Optical Methane Detector) tip kaçak arama cihazıyla donatılmış araçlarla kontroller gerçekleştirdiğini aktaran Adıbelli, araçların ulaşamadığı bölgelerde ise lazer sensör teknolojisiyle çalışan hassas el tipi dedektörlerin kullanıldığını kaydetti.

Adıbelli, boru hatları, vanalar, servis kutuları ile şehir giriş ve ölçüm istasyonlarının detaylı şekilde kontrol edildiğini, şebeke güvenliğini en üst seviyede tutmak için sahadaki kontrolleri sürdürdüklerini ve 2026 yılı çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Doğal gaz arzının sürekliliği ve dağıtım şebekesinin güvenli şekilde işletilebilmesi için kazı çalışmalarının koordinasyon içinde yürütülmesinin büyük önem taşıdığını ve doğal gaz hatlarının bulunduğu noktalarda yapılan izinsiz kazıların güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden Adıbelli, şunları kaydetti:

"Kentimizde izinsiz kazı çalışmaları nedeniyle 2025 yılında 463 hat hasarı meydana geldi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmakla birlikte ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen bu hat hasarları sonucu havaya salınan gaz miktarı 183 bin 858 metreküp olurken, 13 bin 358 abonemiz ortalama 150 dakika süreyle doğal gaz hizmeti alamadı. Can ve mal güvenliğinin korunması için su, elektrik ve internet altyapı çalışmaları, bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi ve çocuk parkı yapımı gibi tüm kazı çalışmalarının Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) yönetmeliği kapsamında doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dahilinde olması gerekiyor. Tüm kazı çalışmalarının öncesinde 444 4 187 numaralı Aksa Doğalgaz Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçilebilir. Şüpheli bir kazı çalışmasıyla karşılaşan vatandaşlarımız ise 7 gün 24 saat hizmet veren 187 Doğal Gaz Acil hattımızı arayabilir."