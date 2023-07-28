Aksa Akrilik, Girişimcilere Destek Vermeye Devam Ediyor

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, 'Girişimciliğe Değer' projesi kapsamında girişimcilere verdiği desteklere devam ediyor.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, "Girişimciliğe Değer" projesi kapsamında İltema'ya verdiği destekle büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor.

2021 yılında başlatılan iş birliği ile geliştirilen ısıtıcı kumaşların, geniş bir kullanım alanı bulduğunu ve birçok sektörün dikkatini çektiğini söyleyen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş "İltema, teknik tekstiller üzerine çalışan, endüstriyel alanlardaki ısıtma ihtiyaçlarına yenilikçi yaklaşımlar getiren, yüksek teknoloji ve yeni nesil malzemelerle bir Ar-Ge firması. 2021 yılında başlayan işbirliğimiz kapsamında Aksa Akrilik olarak İltema'nın büyüme potansiyelini göz önünde bulundurup ilave yatırım kararı alarak, İltema'nın yeni markası Fleksheat'ın ısıtmalı kablo üretimini destekledik. Bu ortaklıktan büyük heyecan duymaktayız. Isıtıcı tekstiller ve ısıtmalı kablolarla birlikte hem girişimcilere katkı sunacak hem de işlere değer katacağız. Sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemeye devam ederek, tekstil sektöründeki liderliğimizi koruyacağız" dedi. - İSTANBUL