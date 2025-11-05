AKLease ve BSTDB'den 40 Milyon Avro Sürdürülebilirlik Kredisi

AKLease, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ile 40 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKLease, Türkiye'de uzun yıllardır iş ortaklığı gerçekleştirdiği BSTDB ile işbirliğini yeni bir kredi anlaşmasıyla güçlendirdi.

Toplam 40 milyon avro tutarındaki sürdürülebilirlik bağlantılı finansman, AKLease'in çevreye duyarlı projelere yönelik özel ürünü ECOLease kapsamında değerlendirilecek.

Kaynak, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji verimliliği, ham madde ve su verimliliğine yatırım yapan, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne doğrudan katkıda bulunan Türk şirketlerinin yatırımlarına yönlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, söz konusu anlaşmanın sürdürülebilirlik temelli büyüme hedeflerine ivme kazandırdığını belirtti.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttükleri uzun vadeli işbirlikleri sayesinde, çevresel etkileri azaltan ve kaynak verimliliğini artıran yatırımlara destek olduklarını aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"ECOLease çatısı altında sağlanan her kredi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini desteklemenin ötesinde, ülkemizde yeşil ekonomiye geçişin hızlanmasına ve üretim süreçlerinin dönüşümüne katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik ekseninde attığımız her adımda bu birikimi çevresel dönüşümle birleştiriyor, Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçiş sürecinde etkin bir rol üstleniyoruz. Bu anlaşma da hem ekonomiye hem de çevreye uzun vadeli değer yaratma vizyonumuzun somut bir göstergesi."

"Finansmanı daha geniş bir yatırımcı kitlesine yaydık"

BSTDB Başkanı Serhat Köksal da daha geniş ölçekli iklim hedeflerinin bulunduğunu, söz konusu finansmanın, üye ülkeleri genelinde yeşil dönüşümü hızlandırma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu aktardı.

AKLease ile güçlerini birleştirerek, BSTDB'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik finansmanını daha geniş bir yatırımcı kitlesine yaydıklarını vurgulayan Köksal, bu sayede karbon azaltımı, yenilikçilik ve sürdürülebilir rekabet gücüne daha etkin şekilde katkıda bulunduklarını ifade etti.

Köksal, "ECOLease'i desteklemek, yalnızca emisyonların azaltılmasına değil, aynı zamanda dayanıklılığın güçlenmesine, yeni fırsatların yaratılmasına ve Türkiye'de kapsayıcı büyümeyi destekleyen projelere de finansman akışı sağlayacak. Bu finansman, BSTDB'nin finansal sektörün gelişimini destekleme, kurumsal dayanıklılığı teşvik etme ve üye ülkelerimizin sürdürülebilir ekonomilere geçişini destekleme yönündeki stratejik hedeflerle tamamen örtüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.