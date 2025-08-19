AKLease, 2025 Stevie Awards'ta İki Altın Ödül Kazandı

Finansal kiralama sektöründe faaliyet gösteren AKLease, iş dünyasının küresel ödül platformlarından 2025 Stevie Awards'ta iki kategoride altın ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AKLease, sürdürülebilir finans çözümleri ve insan kaynağı yönetimi alanındaki yaklaşımını uluslararası ölçekte elde ettiği ödüllerle tescilledi.

Her yıl inovasyon, müşteri deneyimi, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda başarı gösteren şirketlerin değerlendirildiği Stevie Awards'ta "İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı" ile Orta Doğu ve Afrika bölgesinde "Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü" kategorilerinde altın ödül kazanan AKLease, finansal kiralama sektöründe yarattığı katma değer, çevreye ve insana sunduğu faydalar nedeniyle bu başarıya ulaştı.

Çalışan deneyimini ve insan odaklı yaklaşımı stratejik bir öncelik haline getiren AKLease, bu alandaki çalışmalarıyla uluslararası jüri tarafından takdir edildi. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir adımı olarak geliştirilen ECOLease ise yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji ve hammadde verimliliği, su verimliliği gibi alanlarda yapılan yeşil yatırımlara sunduğu çözümlerle sürdürülebilirliğin finansal sektör içindeki stratejik konumunu güçlendiren örneklerden biri olarak değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, bu yıl Stevie platformundan iki farklı kategoride altın ödülle dönmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Okyay, bir yandan sürdürülebilir finansal ürünleriyle çevresel fayda sağlarken, diğer yandan güçlü insan kaynakları yapılarıyla çalışan bağlılığı ve kurumsal verimliliği birlikte inşa ettiklerini ifade etti.

Okyay, "Bu ödüller, AKLease'in iş dünyasında finansal başarılarıyla olduğu gibi insan ve çevre odaklı değerleriyle de fark yarattığını gösteriyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin ve geleceğe dönük çalışma azmimizin bir göstergesi. Hep birlikte daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.