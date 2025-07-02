Akkuyu Nükleer Projesi Yatırımcıları Cezbetmeye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin kararlılık içinde sürdüğünü ve enerji üretim aşamasına yaklaşmasıyla yatırımcılar için cazibesinin arttığını belirtti. Ayrıca, projeye yatırım yapabilecek potansiyel ortaklarla görüşmelere devam ettiklerini vurguladı.

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Rosatom şirketlerinden Rusatom Energy International Üst Yöneticisi (CEO) Anton Dedusenko, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Projenin enerji üretim aşamasına yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar açısından cazibesinin arttığının bilincindeyiz." dedi.

Dedusenko, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Dedusenko, "Şu anda ilk üniteyi devreye alma çalışmaları üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Bu aşama, ünitenin tüm sistemlerinin kapsamlı kontrol ve testlerden geçirildiği, işletmeye alma öncesi son hazırlık sürecini içermektedir. Projedeki uzman ekibimiz, Türkiye'nin enerji sistemine nükleerden sağlanacak ilk kilovatın mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde entegre edilmesi için tüm gücüyle çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Dedusenko, "Bu süreçle eş zamanlı olarak, projeye yatırım yapabilecek potansiyel ortaklara yönelik değerlendirmelerimiz sürmektedir. Bu konu yeni değil. Akkuyu NGS Projesi'nde yüzde 49'a kadar hisse devri, 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla öngörülmüştür." diye konuştu.

Bu kapsamda, Türk şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel ortaklarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Dedusenko, şunları kaydetti:

"Aynı hükümetler arası anlaşma uyarınca, yatırımcı seçim süreci mutlaka Türk tarafının onayını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu süreç büyük bir özen ve titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca, projenin enerji üretim aşamasına yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar açısından cazibesinin arttığının da bilincindeyiz."

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.