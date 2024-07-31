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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesindeki pompa istasyonunun temel plakası tamamlandı

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Rusya Devlet Nükleer Enerji kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesindeki pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesindeki pompa istasyonunun temel plakasının betonlama işlemi tamamlandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3'üncü ünitedeki pompa istasyonunun temel plakasını betonlama işlemi takvimden önce sona erdi. Temel plaka, her biri zorluk derecesine bağlı olarak 4 ile 10 betonlama aşaması içeren 8 bölüme ayrıldı. Temelin maksimum dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 20 bin metreküp beton ve 2 bin ton kadar betonarme çelik kullanıldı. Temel plaka yapısına monte edilen ve pompa istasyonunun çalışması sırasında tek bir teknolojik bileşenin parçası olacak gömülü parçaların ağırlığı 65 tondan fazlaydı.

"ÇALIŞMALARDA 350 RUS VE TÜRK UZMAN GÖREV ALDI"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh temel plakanın betonlanma işleminin tamamlanmasına ilişkin şunları belirtti:

"Temel plakanın tasarımının benzersizliği, her bir betonlama aşamasının bireysel mühendislik hazırlığı gerektirmesidir. Tüm aşamalar birbirinden farklı karmaşık geometrik yapılar içeriyordu. Örneğin, plakanın 'gövdesinde' dört ana pompa ünitesi için su emme parçaları bulunuyor. Ağırlığı 212,5 ton olan çelik sökülebilir yardımcı kalıp yapısı, Akkuyu NGS için ayrı bir proje ile özel olarak tasarlandı. Emme borularının kalıp destek sisteminin ağırlığı ise 30,5 ton. Betonlama sırasında yüksek dayanıklılığa sahip beton kullanıldı. Rus ve Türk uzmanlar, tüm parçaların ve unsurların yüksek dayanıklı bağlantılarını sağladı. Çalışmalarda 350 Rus ve Türk uzman görev aldı."

3'üncü ünitedeki pompa istasyonu, yer altı ve yer üstü olmak üzere iki bölümden oluşacak. Beton, tasarım dayanımına ulaştıktan sonra Rus ve Türk uzmanlar, binanın yer altı kısmının çevre ve iç duvarlarının inşaatına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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