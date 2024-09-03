Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Türbin Tesisinin Temeli Tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işlemi tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri teknolojiye sahip türbin sistemi, buhar enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için tasarlandı. Bu işlem, türbin ve jeneratör rotorunun dönmesini ve elektrik akımı üretilmesini sağlıyor.

Türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabilen masif temel, aynı zamanda bu yükleri eşit olarak dağıtabilme özelliğine sahip bulunuyor. Bu yapının inşası için 58,2 x 20,4 x 5,3 metre boyutunda betonarme bir çerçeve inşa edildi.

Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan, 8 ila 36 milimetre çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor. Yüksek teknoloji ve kaplin dişli bağlantıları çalışma kolaylığı getirdiğinden kurulum süresinde ve işçilik maliyetlerinde önemli bir azalma sağlandı.

Temelin tamamı 307 ton armatür üzerine döşendi. Temel yapı, 70 tona varan teknolojik geçişler ve gömülü parçalar içeriyor. Bir lokomotif ve beş vagondan oluşan bir elektrikli trenin ağırlığı yaklaşık 300 tonu buluyor.

Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"Sürekli betonlama yöntemini kullanarak, karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir."