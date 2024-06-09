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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da birinci ünite tamamlandı

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Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı, "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı, "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren santralin, 3 Nisan 2018'de temeli atılan birinci ünitesinde sona yaklaşıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Akkuyu NGS'de ilk ünite ve ilgili tüm altyapı tesislerinde genel inşaat çalışmaları tamamlandı. Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturacak santralin ilk ünitesi için "tam ölçekli devreye alma" çalışmaları ise devam ediyor.

Çeşitli sistem ve bileşenlerin tek tek kontrol edildiği "devreye alma" çalışmaları dört aşamadan oluşuyor.

Teknolojik hazırlığın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen ön devreye alma aşamasında, ünite sistemleri ve bileşenleri tasarımda belirlenen kriterlere ve özelliklere uygunlukları doğrulanarak işletmeye hazır duruma getiriliyor. Böylece ünitenin, reaktörün fiziksel olarak çalıştırılması için hazır olup olmadığı kontrol ediliyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, ilk ünitede elektrik üretimi için ana devreye alma çalışmalarının tamamlaması ve ünitenin tüm sistemlerinin hazır duruma getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak

Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde ilk test elektriğinin bu yıl üretilmesi hedefleniyor.

Birinci ünitenin ardından diğer reaktörlerin de birer yıl arayla devreye alınması öngörülüyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak santralin, 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün ise 20 yıl daha uzatılma imkanı bulunuyor.

Akkuyu NGS'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da da büyük ölçekli nükleer enerji santralleri inşa etmeyi planlayan Türkiye, nükleer enerjide 2050 yılına kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de birinci reaktörde inşaatın yüzde 90 oranında tamamlandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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