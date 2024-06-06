Üye Girişi
Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ENSREG uzman heyeti incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu'nun (ENSREG) stres testi uzman heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bina, sistem ve bileşenlerini yerinde incelemek üzere santral sahasını ziyaret etti. Heyet, inşa halindeki santralin güvenlik göstergelerini kontrol etti.

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenleyicileri Grubu'nun (ENSREG) stres testi uzman heyeti, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) bina, sistem ve bileşenlerini yerinde incelemek üzere santral sahasını ziyaret etti.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, ENSREG uzman ekibinin ikinci ziyareti, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirildi.

Sahada inceleme yapan heyette ENSREG uzmanlarının yanı sıra, Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) temsilcileri, Akkuyu Nükleer AŞ uzmanları ve Akkuyu NGS tasarım kuruluşu Atomenergoproekt AŞ uzmanları da yer aldı.

Akkuyu Nükleer AŞ uzmanlarının eşlik ettiği heyet, 5 gün boyunca inşa halindeki Akkuyu NGS'nin ana tesislerini kapsamlı şekilde inceledi, birinci güç ünitesi, yedek dizel güç santrali, pompa istasyonu, genel santral tesislerinin yanı sıra işletme personelinin eğitimi için inşa edilen eğitim merkezini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, farklı ülkelerden gelen uluslararası misyon temsilcilerinin nükleer santralin inşası hakkında bilgi aldığını ve güvenlik göstergelerini kontrol ettiğini belirterek, "Tüm güvenlik göstergeleri üst seviyededir ve bu da uyguladığımız tasarım ve mühendislik çözümleriyle doğrulanmaktadır. ENSREG uzmanlığı inşa halindeki her NGS için çok önemlidir. Uzman görüşleri için minnettarız ve çalışmalarımızda komisyonun tüm tavsiyelerini kesinlikle dikkate alacağız. Bunlar, Akkuyu NGS'nin deprem, sel, aşırı hava koşulları da dahil olmak üzere tüm faktörlere ve bunların kombinasyonlarına karşı güvenilir bir şekilde korunacağına dair ek bir garantisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 2011'de Avrupa Birliği ve Komşu Ülkelerin Nükleer Güç Santrallerin Kapsamlı Risk ve Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Ortak Deklarasyonu'na gönüllü olarak katılmıştı. Stres Testleri Türkiye Ulusal Raporu'nun ilk versiyonu 2012'de, ikincisi ise 2018'de Avrupa Komisyonu'na sunulmuştu.

Ulusal Rapor kapsamındaki soruların ele alındığı ENSREG uzman heyetinin ziyaretinin ilki 16-18 Mayıs 2022'de Ankara'da, ikinci ziyareti ise 27-31 Mayıs 2024'te Akkuyu Sahasında gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

İnceleme Stres Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti! Ekşi Elmalar ne zaman, nerede çekildi? #129300 #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak?
İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez

İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title