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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Çalışan Türk Mühendis Sayısı 350'yi Aştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Çalışan Türk Mühendis Sayısı 350'yi Aştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'da özel nükleer eğitim alarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Türk mühendislerin sayısının 350'yi geçtiğini açıkladı. Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bağımsızlığı için nükleer enerji yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Rusya'da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı" dedi.

Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya'ya öğrenci göndermeye devam ediyor. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, Isı Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi bölümlerde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu NGS'de işe başladı. Bu çerçevede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk nükleer mühendisi sayısı 350'yi aştı.

"Nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu ile Türkiye'nin enerji talebinin iki katına çıktığına dikkat çekerek, "Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için yenilebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı"

Türkiye'yi bu hedeflere ulaştıracak nükleer teknolojilerin yanı sıra bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış mühendislerin de oldukça önemli olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, "Rusya'da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350'yi aştı. Rusya'da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendisler, ülkemizin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacak. Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'yi nükleerde daha ileri taşıyacağız"

Eğitim projesinin ilk mezunlarından biri olan ve 6 buçuk yıldır Akkuyu NGS'de çalışan Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, "Rusya'da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu Nükleer Santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi, daha ileri teknolojilere taşıyacağız" dedi.

"Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum"

Yaklaşık 7 buçuk yıl Rusya'da eğitim alan ve Akkuyu NGS'de nötron fiziği hesaplamaları uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman ise, projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu NGS'nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirten Duman, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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