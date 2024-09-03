Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesinde türbin tesisinin temeli tamamlandı

AKKUYU NGS yetkilileri, Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinde bulunan türbin tesisinin temeline beton dökme işleminin tamamlandığını duyurdu. Buna göre, ileri teknolojiye sahip türbin sistemi, buhar enerjisini mekanik enerjiye dönüştürmek için tasarlandı ve bu işlem, türbin ve jeneratör rotorunun dönmesini ve elektrik akımı üretilmesini sağlıyor.

Beton dökme işlemi tamamlanan masif temel, türbin çalışması sırasında oluşan ağır yüklere dayanabiliyor ve aynı zamanda bu yükleri eşit olarak dağıtabiliyor. Bu yapının inşası için 58,2 metreye 20,4 metre boyutlarında ve 5,3 metre yüksekliğinde betonarme bir çerçeve inşa edildi. Çerçeve, dişli bağlantılar kullanılarak birbirine bağlanan, 8 ila 36 mm çapında yatay ve dikey yüksek mukavemetli çelik çubuklardan oluşuyor. Yüksek teknoloji ve kaplin dişli bağlantıları çalışma kolaylığı getirdiğinden kurulum süresinde ve işçilik maliyetlerinde önemli bir azalma sağlandı.

Temelin tamamı 307 ton armatür üzerine döşendi. Temel yapı, 70 tona varan teknolojik geçişler ve gömülü parçalar?içeriyor. Örnek vermek gerekirse, bir lokomotif ve beş vagondan oluşan bir elektrikli trenin ağırlığı yaklaşık 300 tonu buluyor.

'TASARIM MUKAVEMETİNİ KAZANMA SÜRESİ 56 GÜN OLACAKTIR'

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak,?"Sürekli betonlama yöntemini kullanarak, karmaşık bir geometrik şekle sahip temel yapısına 2 bin 220 metreküp yüksek mukavemetli, kendiliğinden yerleşen beton döşendi. Tasarım mukavemetini kazanma süresi 56 gün olacaktır. Bu süre zarfında, masif temel yapısının kalitesini artırmak için çok önemli olan kontroller, termal ve nem bakımı gerçekleştirilecektir" dedi.

Beton döşeme tasarım mukavemetine ulaştıktan sonra, Akkuyu NGS mühendisleri türbin-jeneratör ünitesinin montajı için tam ölçekli çalışmalara başlayacak.