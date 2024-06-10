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Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesine köprülü vinçler kuruldu

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinin türbin binasına 350 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki köprülü gezer vincin kurulumu tamamlandı. Vinçler, türbin ünitesinin montajına olanak sağlayacak.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinin türbin binasına 350 ve 15 ton kaldırma kapasiteli iki köprülü gezer vincin kurulumu tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vinçler, Liebherr LR13000 vinç yardımıyla üstü henüz kapatılmamış çatıdaki inşaat ve montaj çalışmaları yürütülürken kuruldu. Türbin binasına toplam 3 gezer köprülü vinç kurulacak.

Gezer köprülü vinçlerin devreye alınması, 2'nci ünitede enerji ve elektrik üretiminde yer alan türbin-üretim ünitesi, türbin ünitesinin ana bileşenleri ve jeneratör gibi proses ekipmanların kurulumuna olanak sağlayacak.

Kaldırma kapasiteleri 350 ve 15 ton olan gezer köprülü vinçler türbin bölümünün üst katına kuruldu. Vinçler, aşırı yükleme veya halatların çarpışma olasılığını ortadan kaldıran yüksek teknolojili tek bir kontrol sistemiyle bir arada tutuluyor.

2. ünitenin türbin binasında ana besleme pompalarının kurulumu ve bakımı için alt kata da 30 ton kaldırma kapasiteli bir köprülü vincin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Akkuyu NGS'de görevli Rus ve Türk uzmanlar, 2'nci ünitenin türbin binasına iki gezer köprülü vincin kurulumuna ilişkin karmaşık teknolojik süreci tamamladı. Çalışmaları hızlandırmak için türbin binasının 350 ton kaldırma kapasiteli ana vinci tasarım konumuna yerleştirildi. Üç vincin de devreye alınmasının ardından, inşaatın bir sonraki aşaması olan 2'nci ünitenin türbin binasında türbin ünitesinin montajına yönelik aktif çalışmalara geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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