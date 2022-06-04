Akkuyu NGS'ye teşekkür belgesi verildi - Haberler

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Akkuyu NGS'ye teşekkür belgesi verildi

AA - Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi
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Akkuyu NGS'ye teşekkür belgesi verildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimine Mersin'in en büyük iş vereni olması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) yönetimine Mersin'in en büyük iş vereni olması dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç ve beraberindekilerden oluşan heyet, Akkuyu NGS yönetimini ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Mersin'in en büyük iş vereni olarak kabul edilen Akkuyu NGS yönetimine teşekkür belgesi verdi.

Yönetime bölge sakinlerini istihdam etme konusunda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür eden heyet, gelecekte daha da verimli bir iş birliği yapmayı umduklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, inşaat sahasında kalifiye işçiler, mühendisler ve farklı mesleklerden uzmanlar olmak üzere 20 binden fazla kişi çalıştığını belirtti.

Böyle bir ödül almış olmanın başarılarının teyidi olduğunu kaydeden Zoteava, şöyle devam etti:

"Şirketimizin insan kaynakları departmanı sürekli olarak personel politikasını iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu sayede yeni uzmanların kabulü ve adaptasyonu mümkün olan en rahat şekilde ve Türkiye mevzuatına tam uyumluluk çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Gülnar Belediyesi ile bölge sakinlerini istihdam etme amacıyla bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda, hedeflenen istihdam için bir merkez oluşturduk. Şu anda da bölgenin 600'den fazla sakini NGS sahasında çalışıyor."

AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

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