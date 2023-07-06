Akkuş Tekstil, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı arasına girdi

Akkuş Tekstil, 2022 yılında 34,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken " Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı" arasına girmeyi başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuş Grup çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Akkuş Tekstil, Mardin ve İstanbul'da kurulu toplam üç fabrikasında ürettiği tekstil ürünlerinin tamamını Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Bu çerçevede 2022 yılında 34,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Akkuş Tekstil, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında ilk 1000'e girme başarısını yakaladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Akkuş Tekstil, 2022 yılında " Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" arasında yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Mardinli bir sanayici olarak yatırımın ve istihdamın önemine çok inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"TİM verilerine göre ihracat konusunda sevindirici haberler geldi. Türkiye, geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirerek toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti. En yüksek ihracat yapan ilk bin firmanın toplam ihracatı ise 161,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Akkuş Tekstil olarak biz de Mardin Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul Avcılar Ambarlı ve Güneşli'deki tesislerimizden yaptığımız 34,8 milyon dolarlık ihracatla bu firmaların arasında yer aldık. Bu, hem ülkemiz hem Mardin şehrimiz hem de markamız adına son derece sevindirici ve gurur verici bir başarı oldu.

Türkiye'nin 22'nci ihracatçı şehri konumunda olan Mardin, istihdam açısından önemli bir görev üstleniyor, yarattığı katma değerle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'de bölgesel kalkınmada açık ara liderliği elinde bulunduran Mardin, yatırım, üretim ve istihdam alanlarında da Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

Mardin'in, 2022 yılındaki ihracatı 1 milyar 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapan bin şirket sıralamasında Mardin'den beş firma yer aldı. Şehrimizin 2023 yılı ilk çeyreğindeki ihracatı ise 223,8 milyon dolar oldu. Amacımız; bu rakamları daha yukarılara taşımaktır."