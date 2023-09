Akiş GYO, sürdürülebilirlik ve sıfır karbon uygulamalarında güçlü ikinci seviyede

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in kardeş şirketi Sustainable Fitch'in raporunda Akiş GYO'nun; çevresel, sosyal ve yönetsel uygulamaları mercek altına alınırken, şirketin sürdürülebilirlik ve sıfır karbon uygulamalarının en güçlü ikinci seviyede olduğu belirtildi.

Sustainable Fitch, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) Raporu yayınladı. Raporda Akiş GYO, çevresel, sosyal ve yönetsel uygulamalar bakımından değerlendirilirken, şirket uygulamalarının en yüksek ikinci seviyede olduğu belirtildi. Akiş GYO'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtilen raporda, Akiş GYO'nun sektöründe en yüksek 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'na sahip olduğu vurgulandı.

"Raporun sektörümüzde öncü olacağına inanıyoruz"

Kurum kültürünün vazgeçilmez parçası olan sürdürülebilirliği her alanda hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Akiş GYO Genel Müdürü Levent Çanakçılı şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl içerisinde enerji ve su verimliliği çalışmalarımızla alışveriş ve yaşam merkezlerimizin her ikisinde de tasarruf sağladık. Akbatı ve Akasya'da, sahip olduğumuz ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO: 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi ve I-REC sertifikalarına ek olarak, ISO: 50001 Enerji Yönetim Sistemleri ile "Green Check- Yeşil Kontrol" belgesini almaya hak kazandık. Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kadar sosyal boyutuna da verdiğimiz önem doğrultusunda, en değerli sermayemiz olan çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini artırmaya yönelik uygulamalarımıza ve toplum için katma değer oluşturan projelerimize devam ettik. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da toplumsal fırsat eşitliği sunarak tercih edilen işveren markası olmak için attığımız adımların sonucunda, sektörümüzde "İş'te Eşit Kadın" sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket olduk."

Karbonsuzlaştırmanın tüm ülkeler, sektörler ve her birey için gündemin üst sıralarında yer alması gerektiğini belirten Çanakçılı, emisyon azaltımlarının hızlandırılmasında ek bir aciliyet olduğunu da vurguladı. Raporun sektörde bir öncü olmasını dilediğini altını çizen Çanakçılı "Türkiye'de finans dışı bir sektörde yapılan bu ilk ESG değerlendirme sürecinde her zaman ulaşılabilir olan ve desteklerini esirgemeyen Sustainable Fitch ekibine de ayrıca detaylı çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Süreç kendilerinin değerli yorumları ve bilgi paylaşımları ile bizim uzun vadeli planlamamız açısından oldukça öğretici ve faydalı oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL