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Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Ödülüne Layık Görüldü

Akiş GYO, Kurumsal Yönetim Ödülüne Layık Görüldü
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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 19'uncu GYODER Zirvesi'nde 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Olan GYO' ödülünü aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çanakçılı, ödülün sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkelerine bağlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), 19'uncu GYODER Zirvesi kapsamında düzenlenen ödül töreninde 'Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Olan GYO' ödülüne layık görüldü.

Akkök Holding'in stratejik iş alanlarından biri olarak faaliyet gösteren Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akiş GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne duyduğu bağlılık ve sektördeki öncü konumunu yeni bir ödülle taçlandırdı.

Kurumsal yönetimde sürdürülebilirlik, eşitlik ve şeffaflık ilkelerini temel alarak faaliyetlerini sürdüren Akiş GYO, 2023 Kasım'da Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu aldığı 9,64 puanla sektördeki güçlü yerini bir kez daha güçlendirmişti.

"GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Ödülü, Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı teslim aldı. Çanakçılı, ödül ile ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Akiş GYO olarak sürdürülebilirlik, şeffaf raporlama, işte eşitlik ve güçlü kurumsal yönetim ilkelerimiz doğrultusunda sektörde yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşımı benimsemek bizim için stratejik bir öneme sahip. Aldığımız bu ödül, geleceğe yönelik vizyonumuzu ve sektörde örnek teşkil eden duruşumuzu daha da pekiştiriyor. Bu çabalarımız, bizleri toplumsal fayda ve iş dünyasında yeni nesil değerler üretme hedefimize her gün bir adım daha yaklaştırıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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