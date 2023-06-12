Akıncılar Taktik Tekstil ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İzmir'de teknik tekstil alanında üretim yapan Akıncılar Taktik Tekstil şirketi ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü arasında yatırım ve iş birliği anlaşması imzalandı. Ortak üretim tesisi ve test laboratuvarı kurulacak.

İzmir'de teknik tekstil alanında üretim yapan Akıncılar Taktik Tekstil şirketi ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü arasında yatırım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akıncılar Taktik Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe ve Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev'in imzaladığı protokol kapsamında, Azerbaycan'da ortak üretim tesisi ve test laboratuvarı kurulacak.

İzmir'de yerli ve milli imkanlarla balistik yelek, balistik kask, kurşun geçirmez giyilebilir teknolojiler, askeri hücum yelekleri, özel operasyonel kıyafetler, taktik ve outdoor kıyafetleri üreten şirket, inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını Bakü'de kurulacak fabrikada yapacak.

Ortak üretim tesisinde üretilecek kurşun geçirmez çelik yelek, miğfer ve askeri malzemelerin başka ülkelere de satılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzuntepe, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan balistik ve taktik tekstil ürünleri üç yıl gibi bir süre içerisinde kardeş ülkemiz Azerbaycan'da yüzde 100 yerli üretim statüsüne erişecektir. Yapılan işbirliği dahilinde Azerbaycan'da ilk defa kurşun geçirmez askeri teçhizatlar üretilecektir. Kurulan inovasyon merkezinde, Akıncılar Taktik Tekstil mühendisleri ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü mühendisleri ortak teknoloji üretimi alanında çalışacaklardır. Ülkemizde yürüttüğümüz inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını kardeş ülke Azerbaycan ile yaptığımız protokol dahilinde Bakü şehrinde yapacağız. Bu sayede Türk coğrafyalarında Türk markaları daha aktif rol alacaktır."