Akıllı telefonlarla alüminyum silindir kapakların ithalatındaki gözetim uygulamasında değişiklik Ekonomi Haberleri İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonlar ile alüminyumdan silindir kapaklarının ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi. İthalatta gözetim uygulamaları kapsamında, akıllı telefonlar ile alüminyumdan silindir kapaklarının ithalatında uygulanan CIF kıymetinde (mal bedeli, sigorta, navlun) değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, alüminyumdan silindir kapaklarının CIF kıymeti kilogram başına 20 dolar olarak belirlendi. Akıllı telefonlarında CIF bedeli ise adet başına 350 dolar oldu. Söz konusu değişiklikler 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Kaynak: AA / Ekonomi Ticaret Bakanlığı Sigorta Ekonomi Haberler

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