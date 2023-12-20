Akıllı telefonları bilinçli kullanmak masraftan kurtarıyor

Binlerce liraya alınan akıllı telefonlar tek bir darbeyle ya da hatalı ürün kullanımıyla ciddi ek masraflara sebep olabiliyor. Ek masraflardan kaçınmak isteyenler bilinçli tüketici olarak, bütçelerinde oluşabilecek önemli kayıpların önüne geçebiliyor. Örneğin kaliteli bir ekran koruyucu ya da telefon kılıfı binlerce liralık masrafın bertaraf edilmesini sağlıyor.

Teknolojideki gelişim, yeni iş biçimlerinin teknolojiyle iç içe geçmesi, hatta eğitimde bile online ihtiyaçların artması nedeniyle akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Akıllı telefonları bilinçsiz ve tedbirsiz kullanmak, ek masraflara sebep olabiliyor. Ek masraflardan kaçınmak isteyen tüketiciler, akıllı telefonları bilinçli kullanarak bütçelerinde oluşabilecek önemli kayıpların önüne geçebiliyor. Örneğin kaliteli bir ekran koruyucu ya da telefon kılıfı binlerce liralık masrafın bertaraf edilmesini sağlıyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Times Pazarlama ve Teknoloji Dış Tic. A.Ş. Kurucusu Emir Samet Çevik, "En son çıkan akıllı telefonların fiyatının 100 binlere yaklaştığı göz önüne alındığında akıllı telefonları koruma konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu korumayı sağlamak için kimi zaman ekran koruyuculardan kimi zaman telefon kılıflarından kimi zaman da doğru şarj aletlerinden destek alıyoruz. Evet bazen koruyucu mobil aksesuarlar için yapılan harcamalar konusunda çekimser kalabiliyoruz ama bu harcamalar ilerleyen dönemde bizleri büyük masraflardan kurtarıyor. İyi bir marka bir ürünün ekran değişimi 24 bin TL olmuşken çok iyi bir ekran koruyucuya 4 bin TL vermek bilinçli bir tüketici olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Çevik mobil aksesuar sektöründen destek almanın akıllı telefonları korumak için önemli bir adım olduğunu belirterek "Bilinçli tüketici akıllı telefonlarını koruma altına alırken fiyat performansa bakarak karar vermeyi başarabilmeli. Ucuz ürün tabii ki sorun çıkaracaktır. Bu noktada aksini düşünmek mantıksız olur. Ürün seçerken pazardaki diğer ürünlerle fiyat karşılaştırması yapılmasını ve iyi bir etiket okuyucu olmayı öneriyoruz. Bilinçli tüketici şarj aleti alırken kaç Watt olduğuna bakan tüketicidir. Bilinçli tüketici bir kılıf seçerken koruyuculuğuna, fonksiyonelliğine ve tasarımına önem veren tüketicidir. Mobil aksesuar sektörü ülkemizde oldukça hareketlendi ve ürün çeşitliliği arttı. Tüketiciler doğru bir araştırmayla kaliteli ürünleri ayırt edebilir durumdalar" dedi.

"Telefonunu korumak isteyenler kaliteli ekran koruyucu seçmeli"

Çevik, "Her telefona uygun bir ekran koruyucu mevcut. Pazardaki ekran koruyucuların pek çoğu maalesef düzgün bir koruma yapmıyor. Örneğin; ekrana tam oturmayan bir ekran koruyucu nedeniyle ekranda açık kalan kısma alınan küçücük bir darbe ekranın çatlamasına ve kırılmasına yol açabiliyor. Ekran değişim fiyatlarının yüksekliği neredeyse yeni bir telefon almışsınız gibi hissettirebiliyor. Bu sebeple doğru ekran koruyucuyu seçmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Çevik, 'safir' ve 'Corning Glass' ekran koruyucularının telefonu daha iyi koruduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Pazarda sadece Blueo markasında bulunan 'safir' ham maddesinin kullanıldığı ekran koruyucunun fiyatı 4 bin TL. Burada sorulması gereken soru ekran değişimine 24 bin TL mi vermek istiyorum yoksa 4 bin TL verip olası bir problemden kaçınmak mı? Önerimiz herkesin bütçesine uygun kaliteli bir ekran koruyucu kullanarak ekran değişimi masraflarından kendini koruması."

"Yanlış şarj aleti telefonun ömrünü kısaltıyor"

Telefonların yoğun bir şekilde kullanılmasından dolayı şarjlarının hızlı bir şekilde tükendiğini söyleyen Çevik, "Şarj aletlerimiz yanımızda olmadığında farklı şarj aletleri kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Markasının ne olduğunu, teknik donanımlarını bilmediğimiz şarj aletleri kullanıyoruz ve bu aletler akıllı telefonlarımızın ömrünü kısaltıyor. Yanlış Watt'a sahip ürünlerle telefonumuzu şarj ettiğimizde pek çok uyarı alıyoruz aslında. Örneğin telefonumuzun şarj olurken ısınması bu uyarılara bir örnek" dedi.

"Telefon kılıfınızı iyi seçin"

Telefonların tamire gitme sebeplerinin başında düşme nedeniyle alınan hasarlar geldiğinin altını çizen Çevik, "Gün içinde yoğun bir trafiği olanların telefonu günde pek çok kez düşmeye ve ağır darbeler almaya maruz kalabiliyor. Bu sebeple seçilen telefon kılıfının dayanıklılığı oldukça önemli. Şu an pazarda olan dayanıklı telefon kılıflarının fiyatları 1000 liradan başlıyor" açıklamalarında bulundu.

"Akıllı saatlerinizi korumayı unutmayın"

Ekran koruyucuların sadece telefon için üretilmediğini, aynı zamanda son dönemde kullanımı oldukça yaygınlaşan akıllı saatler için de üretildiğini hatırlatan Çevik, "Akıllı saatlerin iş insanları ve sporcular tarafından sıkça kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanı sıra ailelerin çocuklarına güvenle ulaşabilmek için de kullandıkları bir ürün. Çocukların gün içindeki hareketleri düşünüldüğünde bu saatlerin ne kadar çok çarpma ve darbeye maruz kaldığı tahmin edilebilir. Bu sebeple özellikle çocukların kullandığı akıllı saatlerde ekran koruyucu kullanmakta fayda var. Çocukların kullandığı akıllı saatlerin fiyatları 4-5 binleri bulmuşken bu ürünleri akıllıca korumak önemli" dedi.

"Powerbank'inizi doğru seçin"

Çevik, "Gün içinde hızlı tükenen şarj probleminden kaçınmak için pek çok kişi powerbank taşımayı tercih ediyor. Telefona uygun seçilmemiş powerbankler kısa süreli olarak problemlere çözüm bulsa da uzun vadede telefonlara zarar verebiliyor. Bu yüzden kaliteli ve telefona uygun bir powerbank seçimi önemli. Powerbankler iyi bir markadan ve telefonunun kaldırabileceği akıma sahip ürünlerden seçilmeli. Bu her telefon için değişkenlik gösterir, o yüzden telefonunuzun özelliklerini de iyi bilmeniz gerekiyor. Powerbank konusunda önemli bir nokta da telefonunuzu powerbank'e taktıktan sonra şarjı doldurmadan şarjdan çıkarmamak" dedi.

"Araç içi şarjlar ve araç telefon tutucuları da akıllı telefonlarınızı korumanız için gerekli aksesuarlar arasında yer alıyor" diyen Çevik, "Akıllı telefonların şarjlarının hızlıca bitmesi sebebiyle telefonlarımızı sıkça araçlarda şarj ediyoruz. Araç içi şarjları genellikle hızlı bir kararla markasına ve kalitesine bakmadan alıyoruz. Bu ürünlerin çoğu akıllı telefonların ömrünü kısaltıyor. Bu sebeple doğru araç aksesuarlarını seçmek önemli. Ayrıca araç içi tutucular da son zamanda oldukça kullanışlı ürünler arasında. Navigasyonu takip ederken ya da acil bir aramayı cevaplarken araç içi tutuculara sahip olmak kullanım kolaylığı sağlarken, telefonları düşme, çarpma ve zarar görme gibi durumlardan da koruyor" dedi.

Motosiklet ve bisiklet kullananlar için öneriler

Çevik, "Ulaşım aracı olarak motosiklet ya da bisiklet kullananlar veya spor amaçlı bu faaliyetlerde bulunanların da kesinlikle kullanmasını önerdiğimiz aksesuarlar arasında araç tutucular yer alıyor. Bisiklet ve motosikletlere takılabilen telefon tutucular sürüş esnasında telefonun kayıp düşmesi, kırılmasını engellerken sürüş kolaylığı da sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL