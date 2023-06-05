AKİB'ten Mayıs ayında 1,21 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, mayıs ayında 1,21 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AKİB'in mayıs ayında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, yaş meyve sebze, mobilya ve hazır giyim sektörlerinde ihracat hacminde artışlar elde ettiklerini belirtti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, mayıs ayında 1,21 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AKİB'in Mayıs ayında en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinde ulaştığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, yaş meyve sebze, mobilya ve hazır giyim sektörlerinde ihracat hacminde artışlar elde ettiklerini belirtti.

Mayıs ayındaki seçimlerde millet iradesinin sandığa yansıdığını, yeni dönemde üretim ve ihracata öncelik veren bir ekonomi politikasıyla uluslararası pazarlarda elde edilen kazanımların korunabileceğini dile getiren Başkan R. Onur Kılıçer, artık tüm dinamiklerin Türkiye'nin geleceğine odaklanması gerektiğini vurguladı.

"Rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz"

Başkan Kılıçer, "Küresel ekonomide büyümenin düşük seyretmesi ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması toparlanmayı kırılgan hale getiriyor. Yılbaşından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun düşük kalması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Diğer yandan Türk ihracatçısı, pandemi döneminde zorunlu kesintiye uğrayan ticari ilişkilerini tekrar canlandırmak için fuarlar, ticaret heyeti organizasyonları ve yurt dışında müşteri ziyaretlerine ağırlık vermek isterken vize sorunuyla karşı karşıya kalmaya başladı. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda ciddi kayıplar yaşıyoruz. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz. Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim yeni ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

82 yıllık köklü maziye sahip AKİB'in 24 bini aşan üyesiyle Türkiye Cumhuriyetinin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan R. Onur Kılıçer, "En kısa sürede ihracatçılarımızın beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek ekonomik politikalarla yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevi devralırken yaptığı açıklamaları çok kıymetli buluyoruz. Bu vesileyle Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar başta olmak üzere tüm bakanlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

"Mayıs ayında en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyatta gerçekleştirdik"

AKİB'in mayıs ayı ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Başkan Kılıçer, şunları söyledi:

"Yılın beşinci ayında en fazla ihracatı 325,6 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 278 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 148,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine mayıs ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 145 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 101,9 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 100,2 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz ise 33,3 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 27,4 milyon dolarlık ihracata imza attılar."

"Suudi Arabistan, Rusya ve Suriye pazarlarında ihracat hacmimiz arttı"

Türkiye'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği 21,6 milyar dolarlık ihracatına yüzde 6,5 oranında katkı sağlayan AKİB'in en yüksek ihracat değerlerine Irak, Rusya ve Romanya pazarlarında ulaştığını belirten Başkan Kılıçer, ihracat hacminde en güçlü artışları Suudi Arabistan, Rusya ve Suriye pazarlarında yakaladıklarını ifade etti. Kılıçer, "Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 104,3 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 96,7 milyon dolar değer ile Rusya ve 94 milyon dolar değer ile Romanya takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 4 bin 394 artış ve 17,7 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan, yüzde 39 artış ve 96,7 milyon dolar değer ile Rusya, yüzde 34 artış ve 39,2 milyon dolar değer ile Suriye ilk üç sırayı oluşturdu" dedi.

Başkan R. Onur Kılıçer, 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde AKİB'in 5,96 milyar dolarlık ihracat değerine eriştiğini, son 12 aylık bölge ihracatının ise 16,94 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. - ADANA