AKİB Temmuz Ayında 1,19 Milyar Dolarlık İhracata İmza Attı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, temmuz ayında 1,19 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını ve en yüksek değerlere İtalya, ABD ve Irak pazarlarında ulaştıklarını açıkladı. Ayrıca, döviz kurlarının enflasyona paralel çizgiye yaklaşmasının ihracatçılara nefes aldırdığını belirtti. Kılıçer, ihracatçıların finansmana erişimi konusunda atılan adımların ve verilecek desteklerin yaşanan ihracat kayıplarının telafisini kolaylaştıracağını ifade etti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, temmuz ayında 1,19 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını, en yüksek değerlere İtalya, ABD ve Irak pazarlarında ulaşırken, Cezayir, Suudi Arabistan ve İspanya pazarlarında ihracat hacminde dikkat çeken artışlar sağladıklarını açıkladı.

Uzun süre yatay seyreden döviz kurlarının enflasyona paralel çizgiye yaklaşmasının ihracatçılara bir nebze nefes aldırdığını kaydeden AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, ihracatçıların finansmana erişimi konusunda atılan adımların ve verilecek desteklerin hızla hayata geçirilmesinin yaşanan ihracat kayıplarının telafisini kolaylaştıracağını söyledi. Başkan Kılıçer, "Merkez Bankası, sadeleştirme adımları çerçevesinde ihracatın finansmanına yönelik adımlar attı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılarak, günlük kullanım limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi. Ayrıca, reeskont kredisi kullanan firmalarımızın ithalat ödemeleri çerçevesinde döviz alımlarına istisna getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, destekleyici düzenlemeyle, ihracatçılarımızın elde ettikleri kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranındaki indirimi 1 puandan 5 puana yükseltti. Yakın zamanda Türk Eximbank'ın sermayesi, 6,8 milyar lira artırımla 20,6 milyar liraya çıkarıldı. Böylece Türk Eximbank kaynaklarından ilave yaklaşık 70 milyar liralık finansman kaynağı ihracatçılarımıza sunulacak. Bu düzenlemeleri ihracat hedeflerimize ulaşılması için doğrudan katkı sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriyoruz. Bu destek ve teşviklerin sayısının artırılmasını ve çok hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz" dedi.

"Hububat bakliyatta yüzde 53'lük artış sağladık"

AKİB'in Temmuz ayı ihracat performansını bağlı birliklere göre değerlendiren Koordinatör Başkan Kılıçer, şunları söyledi:

"Yılın 7'nci ayında en yüksek ihracat değerlerine kimya, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile demir-çelik sektörlerinde ulaştık. Temmuz ayında en fazla ihracatı 361,5 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Temmuz ayında ihracat hacmini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında artıran Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz, 236 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 230,3 milyon dolar değer üçüncü oldu. Yine temmuz ayında Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 86,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 82,8 milyon dolarlık, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 79,2 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 26,3 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 22,2 milyon dolarlık ihracata imza attılar."

"Temmuz ayının en gözde pazarı İtalya oldu"

AKİB olarak Temmuz ayında ülke ihracatına yüzde 6,8 oranında destek verdiklerini vurgulayan Başkan Kılıçer, bölge ihracatını ülkelere göre değerlendirdi. Kılıçer, "AKİB olarak temmuz ayında en yüksek ihracat değerlerine İtalya, ABD ve Irak pazarlarında ulaştık. İtalya'ya 136 milyon dolarlık, ABD'ye 78,9 milyon dolarlık, Irak'a 78,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde Birliğimiz ihracat hacminde en güçlü artışları İtalya, Cezayir, Suudi Arabistan ve İspanya pazarlarında sağladı. İtalya'ya yüzde 188 artışla 136 milyon dolarlık, Cezayir'e yüzde 185 artışla 29,9 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a yüzde 93 artışla 13,9 milyon dolarlık, İspanya'ya yüzde 57 artışla 72,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Koordinatör Başkan Kılıçer, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki bölge ihracatının 8,34 milyar dolar düzeyine eriştiğini, son 12 aylık dönemde ise 15,8 milyar dolar ihracata imza attıklarını sözlerine ekledi. - MERSİN