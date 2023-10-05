AKİB, eylülde yüzde 9 artışla 1,64 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış sağlayarak 1,64 milyar dolar ihracata imza attı. Yılın 9'uncu ayında kimya, hububat ve bakliyat ile yaş meyve sebze sektörlerinde anlamlı artışlar yakaladı. Hollanda, Romanya ve Cezayir pazarlarında ihracat performansını üç katına varan oranlarda yükselten AKİB, ihracatını daha da artırabilmek için Hong Kong ve Venezuela gibi uzak pazarlarda önemli etkinliklere imza attı.

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, dünya ekonomisi için 2023 yılının durgun seyrettiğini, gelişmiş ülke pazarlarındaki talep daralmalarına rağmen katma değeri yüksek tarımsal üretimin yanında tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerindeki gücümüzü uluslararası pazarlarda değere dönüştürme gayretini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Finansmana erişimde verilen desteklerin yaşanan sıkıntıları hafiflettiğini kaydeden Başkan Onur Kılıçer, "AKİB olarak Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere birçok ilden ve sektörden 25 bini aşkın üyesiyle zor şartlara rağmen 'İhracatla Yükselen Türkiye' vizyonuna güçlü desteğimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin eylül ayındaki 22,7 milyar dolarlık ihracat performansına yüzde 8,5 oranında destek veren Birliğimiz, dış ticaret ekosisteminin ihtiyaçlarına uygun yeni destek mekanizmalarının hayata geçirilmesiyle ihracat pazarlarındaki kayıplarını hızla telafi edecektir" dedi.

AKİB, pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik uzak diyarlarda önemli hamleler yapıyor

Eylül ayında AKİB'in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli hamleler yaptığını vurgulayan Başkan Kılıçer, Güney Amerika pazarının cazibesini değere dönüştürme adına Venezuela'da bir ilke imza atarak Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlediklerini, 20-24 Eylül tarihleri arasında 32 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen bu fuarı 9 binin üzerinde Venezuelalı firma temsilcisinin ziyaret ettiğini ve 150'nin üzerinde ticari anlaşma sağlandığını söyledi. Başkan Kılıçer, gıdadan kozmetiğe, kişisel bakımdan inşaat malzemelerine kadar geniş yelpazede ürünlerin tanıtıldığı fuarın oluşturduğu sinerjiyle Güney Amerika pazarında çok daha etkin hale gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında lider konumda olan AKİB'in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda da milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştiğine vurgu yapan Başkan Kılıçer, bu bölgede yaş meyve sebze ürünlerinde 7 milyon dolar düzeyindeki ihracatı 100 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Gıda ihracatında İngiltere'nin de AKİB'in radarına girdiğini kaydeden Başkan Kılıçer, eylül ayı içinde UR-GE Projesi çerçevesinde 17 firmanın temsilcilerinin Londra'daki pazarlama faaliyetlerinin verimli geçtiğini ifade etti.

"Kimya, hububat-bakliyat ve yaş meyve sebzede ihracatımızı artırdık"

AKİB'in eylül ayındaki ihracatını bağlı Birliklere göre değerlendiren Başkan Kılıçer, şunları söyledi:

"Yılın 9'uncu ayında en fazla ihracatı 657,4 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Kimyada geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansımızı yüzde 43 oranında artırma başarısı gösterdik. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz 292 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 269,2 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Kimyada olduğu gibi hububat ve bakliyatta da yüzde 43'lük artış sağladık. Yine eylül ayında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz yüzde 20 artışla 108,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 100,7 milyon dolarlık, Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 97,9 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 29,7 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz ise 25,6 milyon dolarlık ihracata imza attılar."

"Eylül'de en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Hollanda ve Romanya"

Başkan Kılıçer, ihracat ana pazarları Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri olan AKİB'in eylül ayında ortaya koyduğu performansta Hollanda, Romanya ve Irak pazarlarının öne çıktığını, ihracat hacminde en yüksek artışları ise Hollanda, Romanya ve Cezayir'de yakaladıklarını bildirdi. Başkan Kılıçer, "Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 184,4 milyon dolar değer ile Hollanda birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 123,9 milyon dolar değer ile Romanya ve 116,3 milyon dolar değer ile Irak takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkelere baktığımızda ise yüzde 291 artışla Hollanda ve yüzde 142 artışla Romanya ile yüzde 139 artış ve 40,5 milyon dolar değer ile Cezayir ilk üç sıraya oluşturdu. Bu ülkelerin yanı sıra İtalya, Suudi Arabistan ve Yunanistan pazarlarında da anlamlı ihracat artışları elde ettik" dedi.

Başkan Kılıçer, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde AKİB'in 11,4 milyar dolarlık ihracat değerine eriştiğini, son 12 aylık bölge ihracatının ise 15,81 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. - ADANA