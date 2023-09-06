AKİB'den ağustos ayında 1,44 milyar dolarlık ihracat

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), ağustos ayında 1 milyar 446 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Romanya, Fransa, Hollanda, Cezayir, Suudi Arabistan ve Yunanistan pazarlarında atılım yaptı. Ağustos ayında en güçlü performansı kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde eden AKİB, söz konusu dönemde ülke ihracatına yüzde 7,8'lik katkı sağladı.

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, dünya ekonomisinin üretim ve ticaret hacminde durgun bir seyir izlediğini ve emtia fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandığını belirterek, bu gelişmelerden bölge ihracatının da negatif etkilendiğini söyledi. Küresel arenadaki tüm olumsuzluklara rağmen ihracat hedeflerine ulaşılması için gayret gösterdiklerini dile getiren Kılıçer, bir yandan ana pazarlardaki etkinliklerini güçlendirmek, diğer taraftan da yeni pazarlar bulmak için çok yönlü çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

"Doğru zamanda doğru finansman modellerinin hayata geçirilmesi büyük hedeflerin kilidini açacaktır"

İhracatta hedeflere ulaşabilmek için uygun finansmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Kılıçer, son dönemde artan finansman ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan hamlelerin olumlu etkilerini en kısa zamanda görmeyi umut ettiklerini söyledi. Kılıçer, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) liderliğinde geçen ay 11 bankanın 1 milyar dolar hacimli kredi paketini devreye almasının üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve katma değerli ihracatı artırmak adına büyük faydalar sağlayacağını belirtti. Doğru zamanda, doğru finansman modellerinin hayata geçirilmesinin büyük hedeflere ulaşmanın kilidini açacağını ifade eden Kılıçer, "Paket çerçevesinde ihracatçı firmalar azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecekler. İhracatçılarımız, rotatif veya taksitli kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Paketin şartlara göre genişletilmesini, daha çok ihracatçımızın uygun koşullu kredi ile buluşmasını umuyoruz. İhracat artışımızı sürdürülebilir şekilde devam ettirmemiz ve küresel pazarlardaki kazanımlarımızı koruyabilmemiz için başta finansman alanında olmak üzere ihracatı geliştirici ve destekleyici düzenlemelerin artarak devam etmesini bekliyoruz. Yeşil dönüşüm konusunda bankalarla farklı finansman mekanizmalarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi en önemli ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'nde kazanımlarımızı korumamıza ve rekabetçiliğimizi güçlendirmemize imkan sağlayacaktır" dedi.

"En çok ihracat yaptığımız sektörler kimya, demir-çelik ve hububat-bakliyat"

AKİB'in Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere birçok ilden ve sektörden 25 bini aşkın üyesiyle zorlaşan şartlara rağmen "İhracatla Yükselen Türkiye" vizyonuna güçlü desteğini sürdürdüğünü dile getiren Kılıçer, "Ağustos ayında AKİB bölgesinden ülkemize 1 milyar 446 milyon dolar döviz kazandırdık. Türkiye'nin ağustos ayında 21 milyar 619 milyon dolarlık ihracatına yüzde 7,8 oranında destek veren Birliğimiz, en güçlü performansı kimya, demir-çelik ve hububat, bakliyat sektörlerinde elde ederken Romanya, Fransa, Hollanda, Cezayir, Suudi Arabistan ve Yunanistan pazarlarında ihracat hacminde anlamlı artışlara imza attı" diye konuştu.

AKİB'in çatısı altındaki 8 ana birliğin ağustos ayındaki performansını değerlendiren Kılıçer, şunları söyledi:

"Yılın 8'inci ayında en fazla ihracatı, 537,5 milyon dolar değer ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, 297,2 milyon dolar değer ile ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz 218,6 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Yine ağustos ayında Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 94,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz 90,3 milyon dolarlık, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz 79,5 milyon dolarlık, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 30,8 milyon dolarlık, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 24,8 milyon dolarlık ihracat değerleri elde ettiler."

En fazla ihracat Hollanda, Irak ve İspanya'ya

Türkiye'nin ve Akdeniz'in üretim gücünü Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya pazarlarında en iyi şekilde değerlendiren AKİB'in ağustos ayındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Kılıçer, şöyle devam etti:

"AKİB olarak ağustos ayında en fazla ihracatı yüzde 110 artış ve 146,6 milyon dolar değer ile Hollanda'ya gerçekleştirdik. Irak 134,3 milyon dolar değerli ile ikinci, İspanya 79,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacmini en fazla artırdığımız ülkeleri incelediğimizde ise yüzde 173 artış ve 71,3 milyon dolar değer ile Romanya, yüzde 124 artış ve 64,9 milyon dolar değer ile Fransa, yüzde 110 artış ve 146,6 milyon dolar değer ile Hollanda ilk üç sırayı oluşturdu. Bu ülkeleri yüzde 96 artış ve 32,6 milyon dolar değer ile Cezayir, yüzde 57 artış ve 25,4 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan, yüzde 57 artış ve 16,3 milyon dolar değer ile Yunanistan takip etti."

AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 9 milyar 774 milyon dolar ihracat değerine erişildiğini, son 12 aylık dış satım performansında ise 15,68 milyar dolar seviyesine ulaşıldığını sözlerine ekledi. - ADANA