Akhisar Belediyesi Karakılçık Buğdayı Üretimini Yaygınlaştırıyor

Akhisar Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı doğal ve yerli karakılçık buğdayı ata tohumlarını üreterek 10 tona ulaştırdı. Belediye, üretimi daha da yaygınlaştırmak için Akhisarlı çiftçilere ücretsiz karakılçık tohumu dağıtacak.

Akhisar Belediyesi'nin toprakla buluşturduğu Karakılçık buğdayı hasat edildi. Hasada katılan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 kilo aldıkları doğal ve yerli karakılçık buğdayı ata tohumlarını üreterek 10 tona ulaştırdıklarını ve üretimi daha da yaygınlaştırmak için Akhisarlı çiftçilere ücretsiz karakılçık tohumu dağıtacaklarını duyurdu.

Akhisar Belediyesi, tarımsal üretimde faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Önceki dönemlerde atıl ve boş duran belediye arazilerinde son yıllarda birbirinden farklı birçok tarımsal gıda ürününün üretimi yapıldı. Ürünler satılarak belediyeye ek gelir getirirken, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine de erzak olarak dağıtıldı. 2020 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 kilo alınan Karakılçık buğdayı ata tohumlarını, bu yıl itibari ile 10 tona ulaştırdıklarını belirten Başkan Dutlulu, şunları söyledi:

"Bizlere miras kalan, binlerce yıllık ata tohumu karakılçık buğdayı Akhisar'ımızda hayat bulmaya devam ediyor. Belediye arazilerimizde ürettiğimiz atalık karakılçık buğdayını bugün hasat ettik. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 50 kilo aldığımız ata tohumlarını, üreterek 10 tona ulaştırdık. Verimli, bereketli, sağlıklı ve faydaları saymakla bitmeyen yerli karakılçık buğday tohumunu şimdi çiftçilerimize dağıtarak üretimini yaygınlaştıracak ve gelecek nesillere miras bırakacağız. 10 bin yıllık tarihe sahip olan ata tohumumuz karakılçık buğdayımız, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden Akhisar'ımızda hayat bulmaya devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."