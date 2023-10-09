Akhisar Belediyesi Genetiği Değiştirilmemiş Karakılçık Buğdayı Dağıtımına Devam Ediyor

Akhisar Belediyesi, sağlıklı ve organik gıda üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı genetiği değiştirilmemiş Karakılçık buğdayı dağıtımına devam ediyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde en az 5 dekar en fazla 50 dekar araziye sahip üreticilerin yararlandığı buğday dağıtımı desteği Akhisar Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Akhisar Belediyesi, sağlıklı ve organik gıda üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı genetiği değiştirilmemiş Karakılçık buğdayı dağıtımına devam ediyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde en az 5 dekar en fazla 50 dekar araziye sahip üreticilerin yararlandığı buğday dağıtımı desteği Akhisar Belediyesi tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, sağlıklı ve organik gıda üretimini arttırmak ve geleneksel tarım yöntemlerini korumak amacıyla başlatılan ata tohumu Karakılçık buğdayı dağıtımı projesi devam ediyor. 50 kilo ile başlayıp, Akhisar Belediyesi arazilerindeki üretim ile 8 tona ulaşan ata tohumu karakılçık buğdayı, Akhisarlı çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Çiftçi Kayıt Sisteminde en az 5 dekar en fazla 50 dekar araziye sahip üreticilerin yararlandığı buğday dağıtımı desteği için üreticiler, 13 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne başvurularını gerçekleştirebilecek.