Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Kurulu Gücü 828 Megavata Ulaştı

Türkiye'nin sadece temiz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten öncü şirketlerinden Akfen Yenilenebilir Enerji'nin kurulu kapasitesi yeni projelerin devreye girmesiyle 828 megavata ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen'in yüzde 100 bağlı ortaklıkları Derbent Enerji ve İmbat Enerji'nin Çanakkale'nin Lapseki ve Osmaniye'nin Bahçe ilçelerindeki santrallerinde hayata geçirdiği kapasite artış projeleri devreye girdi.

Lapseki'de Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat AŞ tarafından hayata geçirilen ve 9,6 megavat ek kapasite sağlayan Üçpınar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artışı ile Bahçe'de İmbat Enerji AŞ tarafından tamamlanan 9,6 megavatlık Sarıtepe RES kapasite artışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan geçici kabulün ardından ticari üretime başladı.

Bu gelişmeyle birlikte, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 1. aşama yatırım programındaki 85,3 megavat hibrit Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile 43,2 megavat RES kapasite artış projesi tamamlandı.

Böylece, şirketin yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerinin toplam kurulu gücü 828 megavat seviyesine çıktı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, devam eden RES kapasite artış projelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak toplamda 887 megavat kurulu güce ulaşmayı planlıyor.

Bu stratejik adımlar, şirketin Türkiye'nin enerji dönüşümünde sadece temiz ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim vizyonunu güçlendirirken, ülkenin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sunmayı amaçlıyor.