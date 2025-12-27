Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Kocalar RES projesindeki kapasite artışı tamamlandı

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü aktörlerinden Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Çanakkale'de yer alan Kocalar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) kapasite artış projesi kapsamında, projenin 11,8 megavatlık bölümünü de ticari üretime aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat AŞ tarafından yürütülen Kocalar RES kapasite artış projesinin ilk bölümleri daha önce 7 Kasım ve 5 Aralık 2025 tarihlerinde devreye alınmıştı. Santralin dün tamamlanan 11,8 megavatlık son aşamasıyla birlikte toplam 29,5 megavatlık kurulu gücünün tamamı ticari üretime geçti.

Gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda Akfen Yenilenebilir Enerji, işletmekte olduğu yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 887 megavat kurulu güç kapasitesine ulaştı. Şirket, bu büyüklükle birlikte tamamen yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim portföyünü planlanan takvim doğrultusunda genişletmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, 2025'in Akfen Yenilenebilir Enerji açısından planlanan yatırımların eksiksiz şekilde tamamlanan, operasyonel gücün ve üretim kapasitesinin önemli ölçüde artan bir yıl olduğunu dile getirdi.

Güngör, şunları kaydetti:

"Şirketimizin birinci aşama yatırım programı kapsamında yer alan 102,2 megavatlık RES kapasite artış projelerini ve 85,3 megavatlık hibrit GES yatırımlarını planlanan takvim doğrultusunda başarıyla tamamladık. Eylül itibarıyla devreye alınan hibrit GES projelerimizle birlikte, rüzgar, güneş ve hidroelektrik kaynaklara dayalı dengeli üretim portföyümüz daha da güçlendi. Bu yatırımlarla Türkiye'nin enerji dönüşümüne somut katkılar sağlarken, önümüzdeki dönemde de yatırım disiplinimizi koruyarak, yeni kapasite artışları ve teknoloji odaklı projelerle büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz."