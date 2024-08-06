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Akfen Yenilenebilir Enerji, 102 MW'lik Rüzgar Enerji Santrali İnşaatına Başladı

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Akfen Yenilenebilir Enerji, 5 adet rüzgar enerji santrali ek kapasite artış projelerinin inşaat süreçlerine başladığını duyurdu. Şirketin toplam kurulu gücü 887 MW'ye ulaşacak.

Akfen, Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırımlarına devam ediyor. Şirket, yatırım sürecinde bulunan toplam 102 megawatt (MW) kurulu güce sahip 5 adet rüzgar enerji santrali ek kapasite artış projelerinin tüm sözleşmelerinin imzalandığını ve inşaat süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.

Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yatırım sürecinde bulunan toplam 102 megawatt (MW) kurulu güce sahip 5 adet rüzgar enerji santrali ek kapasite artış projelerinin de tüm sözleşmeleri (Türbin Tedarik, Teslimat, Kurulum ve Devreye Alma, 15 yıllık Servis Emreamadelik, elektrik ve inşaat işleri sözleşmeleri) imzalanarak inşaat süreçleri başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Hibrit GES yatırımları 2024 yılı sonunda, RES ek kapasite artış yatırımları ise 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanacak ve şirketin toplam kurulu gücü 887 megawatt (MW) kapasiteye ulaşacak. Türkiye'nin enerji güvenliğini artırırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden bu yatırımların hayata geçirilmesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşvikleri kapsamında 3 yıl süreyle KDV, gümrük ve damga vergisi istisnası destek unsurlarından yararlanılacak. Söz konusu yatırımların ilave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanıyor.

3 YILLIK PROGRAMIN İLK AŞAMA YATIRIMLARI İNŞA SÜRECİNE GEÇTİ

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin daha önce açıkladığı 3 yıllık yatırım programı kapsamındaki birinci aşama yatırımlarının inşaat süreci başlamış oldu.

Bu kapsamda hibrit GES yatırımları 2024 yılı sonunda, RES ek kapasite artış yatırımları ise 2025 yılının son çeyreğinde tamamlanacak ve şirketin kurulu gücü 887 MW kapasiteye ulaşacak.

Geçen nisan ayında devam eden yatırımları hakkında toplam 86 MW hibrit GES projesinin sözleşmelerinin imzalanması ile inşaat çalışmalarının başlatıldığını açıklayan şirket, 699 MW olan kurulu güç kapasitesinin GES projelerinin tamamlanmasıyla 785 MW olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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