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Akdenizli mobilya ihracatçıları mayısta 78,2 milyon dolarlık dış satım yaptı

Akdenizli mobilya ihracatçıları mayısta 78,2 milyon dolarlık dış satım yaptı

Ekonomi Haberleri

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 78 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), mayıs ayında 78 milyon 240 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AKAMİB'den yapılan açıklamaya göre, mayısta birliğin dış satımı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5'lik artışla 78 milyon 240 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracat Irak, Almanya, İsrail, Romanya ve Fransa'ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, ihracatta toparlanmaya geçildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi

Akdeniz İhracat Ekonomi Haberler

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