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Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 319,8 milyon dolarlık ihracat

Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından nisanda 319,8 milyon dolarlık ihracat

Ekonomi Haberleri

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin nisanda 319,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin nisanda 319,8 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, AKMİB'in nisan ayında en yüksek ihracat değerlerini mineral yakıtlar ve mineral yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallarda elde ettiğini kaydetti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracatı İtalya'ya yaptıklarını aktaran Çağan, "Birliğimizin ihracatı nisanda 319,8 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde mineral yakıtlar ve mineral yağlarda 189 milyon dolarlık, plastikler ve mamullerinde 49,1 milyon dolarlık, anorganik kimyasallarda 37,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat ise 69,3 milyon dolarla İtalya'ya yapıldı." ifadesini kullandı.

Çağan, sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçı firmaların küresel pazarlardaki elinin güçlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi

Akdeniz İhracat İtalya Ekonomi Haberler

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