Akdeniz Koruma Derneği, Yeni Balıklar Tadım Etkinliği Düzenledi

Akdeniz Koruma Derneği, iklim değişikliği ve insan etkisi ile Akdeniz ve Ege denizlerine giren yeni balık türlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçekleştirdiği ekosistem restorasyonu programı çerçevesinde Bodrum'da 'Yeni Balıklar Tadım Etkinliği' gerçekleştirdi. Tadım gecesine iş dünyasından isimler, şefler, yemek yazarlar katıldı.

Akdeniz Koruma Derneği, iklim değişikliği ve insan etkisi ile Akdeniz ve Ege denizlerine giren yeni balık türlerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla gerçekleştirdiği ekosistem restorasyonu programı çerçevesinde Bodrum'da 'Yeni Balıklar Tadım Etkinliği' gerçekleştirdi. Tadım gecesine iş dünyasından isimler, şefler, yemek yazarlar katıldı.

1869 yılında Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla sadece dünya deniz ticareti değil, Kızıldeniz ile Akdeniz'in birbirinden çok farklı olan ekosistemleri de birleştirilmiş oldu. Bu durum, iklim değişiminin neden olduğu deniz suyu sıcaklığındaki artışla birlikte yeni balık türlerinin denizlerin de dahil olduğu Akdeniz Havzası'nda yaşamasını beraberinde getirdi.

Yeni tür balıklar arasında Aslan balığı, Asker balığı, Kılkuyruk mercan, Lokum balığı, Külah balığı, Çizgili barbun yer alıyor. Yeni balıkların bir kısmı makroalgler ve deniz çayırları ile beslenerek denizel habitatlara zarar verirken bir kısmı yavru ve küçük yerli balık türleri ile beslenerek ekosistem ve kıyı balıkçılığı üzerinde baskı oluşturuyor.

Akdeniz Koruma Derneği bu yeni denizel türlerin yerel türler üzerindeki baskısını azaltmak için Yeni Balıklar Programı çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Gökova Körfezi, Fethiye-Göcek ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgeleri'nde, yeni balık türlerinin geleneksel balıkçılık yöntemleri ile yakalanmasıyla hem balıkçıya destek olunması, hem de restoranların menülerine girerek denizden uzaklaştırılması için çalışıyor. AKD bu çalışmalarını ilgili kamu kurumlarının izin ve koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Yenebilir balıkların sofralara dahil olması için Türkiye'nin farklı yerlerinden gönüllü şeflerle birlikte hareket ediyor ve Aslan balığı başta olmak üzere yenebilir türler, birbirinden farklı tariflerle İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Akyaka, Göcek ve Kaş'ta bulunan restoran menülerinde yer alıyor.

Yeni balık türlerinin, daha fazla kişiye ulaşması için düzenlenen tadım etkinliklerinden biri de Bodrum'da gerçekleştirildi. Geceye katılan misafirler, yeni balıkların hikayesi eşliğinde Şef Mehmet Yücel tarafından hazırlanan tarifleri tattılar. Şef Mehmet Yücel, tadım gecesinde Kıl Kuyruk Mercan, Aslan ve Asker balığından birbirinden lezzetli tarifler hazırladı.

Akdeniz Koruma Derneği, yeni balık türlerine yönelik tadım etkinliklerinin yanı sıra bu türlerinin dağılım hızı ve popülasyonu hakkında bilgi edinmek için üniversitelerle iş birliği kurarak stok analizi ve aslan balığının beslenme davranışını belirlemek için çalışıyor. Akdeniz ekosistemine ait türlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni balık türleri hakkında farkındalık oluşturuyor. - MUĞLA