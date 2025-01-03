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Akdeniz'in incisi Antalya, 2024'te 17 milyon turistle rekor ziyaretçi ağırladı

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2024 yılında 17 milyon 278 bin 103 turist ağırlayan Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında altıncı sıraya yükseldi.

2024 yılında 17 milyon 278 bin 103 turist ağırlayan Antalya, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında altıncı sıraya yükseldi. Akdeniz'in gözde destinasyonu listedeki tek sahil şehri olarak dikkat çekerken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu başarıyı "Antalya için bir rekorlar yılı" olarak nitelendirdi. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise şehrin uluslararası başarısına dikkat çekerken fiyat artışlarının turizmi olumsuz etkilememesi gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Yavuz, "Antalya'nın fiyat artışlarını kontrol altında tutarak rekabet gücünü koruması önemli. Turizm, fiyatla el ele gider. Aşırı artışlar, kayıplara yol açabilir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre; 2024 yılı boyunca Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Antalya Havalimanı'ndan giriş yapan 352 bin 754 transfer yolcu dahil toplamda 17 milyon 278 bin 103 kişi Antalya'yı ziyaret etti.

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 909 bin 960 ziyaretçiyle birinci sırada yer alırken, Almanya 3 milyon 517 bin 589 ziyaretçiyle ikinci, İngiltere ise 1 milyon 574 bin 167 turist ile üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışından gelen Türk ziyaretçilerde rekor

Antalya, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının sayısında da 2024 yılında bir ilk yaşadı. Toplam 1 milyon 11 bin 99 kişiyle bu alanda da yeni bir rekor kırıldı.

Günlük ziyaretçi sayısında tarihi gün

3 Ağustos Cumartesi günü Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 102 bin 755 turist giriş yaptı. Bu rakam, Antalya tarihinde bir günde ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısı olarak kaydedildi.

Turizmde rekabet ve sürdürülebilirlik vurgusu

Bakan Ersoy, Antalya'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve dünya standartlarındaki hizmet kalitesiyle başarısını sürdüreceğine olan inancını dile getirerek, 2025 yılı için de sürdürülebilir turizmin önemine dikkat çekti. Ersoy, şöyle konuştu:

"Dünya turizminin en önemli merkezlerinden biri olan şehrimiz, toplam 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi ile tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşarak adeta bir rekorlar yılı yaşadı. Antalya'mıza yurt dışından gelen Türk vatandaşlarımızın sayısı da ilk kez 1 milyon barajını aştı. Bu tarihi başarı, şehrimizin uluslararası cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi."

Antalya'nın uluslararası başarısı dikkat çekti

Euromonitor'un en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ise Antalya, dünyanın altıncı şehri olurken, İstanbul'un ikinci sırada yer alması Türkiye'yi bu listede iki şehirle temsil edilen tek ülke yaptı. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu başarıyı "2024'te savaşlar ve ekonomik zorluklara rağmen elde edilen bu zafer, Antalya'nın dünya turizmindeki gücünü bir kez daha gösterdi" sözleriyle özetledi.

Yavuz, Euromonitor'un açıkladığı en çok ziyaret edilen şehirler listesinde Türkiye'nin iki şehirle yer alan tek ülke olduğuna vurgu yaparak, "İstanbul ve Antalya'nın toplam ziyaretçi sayısı 40 milyonu aştı. Bu rakam dünya turizmi için oldukça dikkate değer bir başarıdır" şeklinde konuştu.

Polonya ve Hollanda pazarlarında büyüme

2024 yılında Polonya ve Hollanda gibi pazarlardan gelen turist sayısındaki artışa dikkat çeken Yavuz, bu trendin gelecekte de devam edeceğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Polonya, Antalya'nın en önemli kaynak pazarlarından biri haline geldi. Önümüzdeki yıllarda Polonya'nın ilk üç kaynak pazar arasında yer alabileceğini düşünüyorum. Polonyalı turistler için Antalya, sunduğu çeşitlilik ve avantajlarla rakipsiz bir destinasyon."

Uzun konaklamalarla yüksek turizm geliri

Antalya'nın en büyük avantajlarından birinin, diğer turizm destinasyonlarına göre daha uzun konaklama süreleri olduğunu belirten Recep Yavuz, ortalama 8-9 gün süren tatillerin, kişi başı turizm gelirine olumlu yansıdığını ifade etti. Türkiye genelinde kişi başı turizm gelirinin 2025 yılında da 900 dolar civarında olmasının beklendiğini dile getiren Yavuz, bu konuda şunları ekledi:

"Bir turist Paris'te 3-4 gün geçirirken Antalya'da bu süre neredeyse iki katına çıkıyor. Bu da gelirlerin artmasına büyük katkı sağlıyor."

"Turizm, fiyatla el ele gider"

2025 yılına yönelik beklentilerde, sürdürülebilir turizmin önemi ön plana çıktığına değinen Yavuz, Antalya'nın yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil, "en cazip turizm destinasyonları" listesinde de yer alması gerektiğini belirtti. Yavuz, "İstanbul bu listede 19'uncu sırada. Antalya'nın da birkaç yıl içinde bu listede yerini alacağından eminim. Şehrin sunduğu imkanlar ve çeşitlilik, cazibesini artırıyor" diye konuştu. Fiyat artışlarının turizmi olumsuz etkilememesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Antalya'nın fiyat artışlarını kontrol altında tutarak rekabet gücünü koruması önemli. Turizm, fiyatla el ele gider. Aşırı artışlar, kayıplara yol açabilir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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