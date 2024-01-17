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Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Yeni Pazarlarla İhracat Değerlerini Artırmayı Hedefliyor

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl açılacağı yeni pazarlarla ihracat değerlerini artırmayı hedefliyor. AKİB, geçen yıl 211 ülke ve bölgeye dış satım yaparak Türkiye'nin 2023'te 255 milyar 809 milyon dolarlık toplam dış satımına 16 milyar 161 milyon dolarlık katkı sağladı. Akdenizli ihracatçılar, yeni sezonda daha fazla pazara ulaşmayı hedefliyor.

Ülke ekonomisine 2023'te 16 milyar 161 milyon dolarlık katkı sunan Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), bu yıl açılacağı yeni pazarlarla ihracat değerlerini artırmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, AKİB verilerinden derlediği bilgiye göre, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman'daki 8 birlikten sorumlu AKİB, geçen yıl 211 ülke ve bölgeye dış satım yaptı.

Birlik, Türkiye'nin 2023'te 255 milyar 809 milyon dolarlık toplam dış satımına, 16 milyar 161 milyon dolarlık katkı sundu.

Kimya, demir, hububat, yaş sebze meyve, tekstil, mobilya, su ürünleri, hazır giyim sektörlerinde yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayan Akdenizli ihracatçılar, yeni sezonda daha fazla pazara ulaşmayı hedefliyor.

AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 2023 ihracatını etkilediğini söyledi.

Depremin yaralarının sarılmasının ardından toparlanmaya geçtiklerini aktaran Erkan, yaşanan sorunlara rağmen önemli ihracat rakamlarına ulaştıklarını belirtti.

Küresel ölçekli yaşanan daralmaların da birlik dış satımını etkilediğini anlatan Erkan, "Dünyada küresel anlamda büyük sıkıntı var. Sürekli talepte daralma yaşanıyor. Talepteki daralma firmalarımızı çok etkiliyor. Avrupa ve gelişmiş ülkelerde daralma yaşanınca sıkıntılar oluyor. Bunlara bir de bölgemize yakın coğrafyalardaki savaşlar eklendi. Bu nedenle birtakım sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Erkan, AKİB'e bağlı ihracatçı firmaların tüm bu olumsuzluklara rağmen 2023'ü en az zararla kapattığını dile getirdi.

"Yeni arayışlara giriyoruz"

Bu yıl içerisinde yeni pazarlarla ilgili çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Erkan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mızın ve bakanımızın koymuş olduğu bir hedef var. Biliyorsunuz orta vadeli programa göre 2023'te 255 milyar dolar olan ihracat hedefini geçtik. Hedefi 267 milyar dolar olarak açıkladılar. Bu hedefe ulaşmak için AKİB olarak üzerimize düşen payı bu çerçevede artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Dünyada bir daralma olabilir ama biz daralmadan daha fazla pay almak için elimizden geleni yapacağız. Umarım güzel bir sene olur. Yeni arayışlara giriyoruz. Hedefimiz mevcut ihracat rakamımızı daha da ilerilere taşımak, bunu da başaracağımıza inanıyorum."

AKİB'e üye olan firma sayısında artış yaşanıyor

AKİB bünyesinde firmalara yönelik birçok projelerinin olduğunu ifade eden Erkan, iki yıl önce 21 bin olan üye sayılarının şu anda 26 bini aştığını söyledi.

Erkan, potansiyel firmaları ihracata yönlendirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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