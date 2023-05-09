Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer oldu

Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) yeni dönem koordinatör başkanı Onur Kılıçer oldu.

AKİB'in açıklamasına göre, düzenlenen çevrim içi toplantıda, Birlikte bir yıl görev yapacak koordinatör başkan ve yardımcıları belirlendi.

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, AKİB'in yeni dönem koordinatör başkanı olarak seçildi.

Görevi Kılıçer'e devreden Fuat Tosyalı, küresel ticarette ortaya çıkan krizleri fırsata dönüştürdüklerini, omuz omuza çalışarak ihracatla yükselen Türkiye vizyonuna güç vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kılıçer de küresel ekonominin genel gidişatındaki değişimleri yakından takip ederek yerinde ve zamanında hamleler yapacaklarını ifade etti.

Bu hamlelerle süreci AKİB lehine döndürmenin gayretinde olacaklarını vurgulayan Kılıçer, şunları kaydetti:

"Nisandan itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elektriğe yapılan indirimler sayesinde ihracatçılarımızın eli güçlenecek. Diğer yandan, deprem kaynaklı ihracat kayıplarını telafi etmek için ihracatçı firmalarımız, dayanışma içinde devletimizin sağladığı desteklerle toparlanmanın gayretini gösteriyor. Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023'ü ihracatta mümkün olan en iyi performansla tamamlamak için çalışacağız."