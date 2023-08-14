Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatı Arttı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artış sağlayarak 232,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. İtalya, Avusturya ve Cezayir en çok ihracat yapılan pazarlar oldu.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artış sağlayarak 232,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Temmuz ayında ihracat artışında rekor kırdıkları pazarların İtalya, Avusturya ve Cezayir olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, 35'den fazla ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdiklerini belirtti.

"Bölge ihracatımızın yüzde 52'sini hububat oluşturdu"

Veysel Memiş, temmuz ayında 396 bin 600 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AHBİB'in bu dönemde 1,4 milyar dolarlık sektör ihracatına yüzde 16,64 oranında destek verdiğini duyurdu. Bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, "Yılın 7'nci ayında en çok ihracat ettiğimiz ürün gruplarının başında gelen hububatta 122 milyon dolar değere ulaştık. Hububat bu dönemde ihracatımızın yüzde 52'sini oluşturdu. Bakliyatta 27,9 milyon dolarlık, pastacılık ürünlerinde 22,4 milyon dolarlık ihracat değeri elde ettik" diye konuştu.

"149 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik"

AHBİB olarak temmuz ayında 149 ülke ve bölgede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını, 35'ten fazla ülkede ise anlamlı artışlara imza attıklarını vurgulayan Başkan Veysel Memiş, AHBİB ihracat ailesine elde edilen başarıdan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri incelediğimizde İtalya, Cezayir ve Irak pazarları ilk üç sırada yer aldı. İtalya'ya 85,9 milyon dolarlık, Cezayir'e 24,6 milyon dolarlık, Irak'a 12,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Temmuz ayında İtalya, Avusturya ve Cezayir pazarlarında 39 kata varan oranlarda rekor artışlara imza attık."

AHBİB Başkanı Veysel Memiş, 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında bölge ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,14 milyar dolar düzeyine eriştiğini sözlerine ekledi. - MERSİN