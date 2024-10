Akdeniz'de İklim Değişikliği Balık Fiyatlarını Artırdı

Akdeniz'de iklim değişikliği nedeniyle balık popülasyonu denizde azalırken fiyatlarda artış yaşandı.

Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Akdeniz'de iklim değişikliği krizi her geçen gün etkisini daha fazla hissettiriyor. Akdeniz'de havaların yağışsız gitmesi nedeniyle balık popülasyonunda azalma yaşandı. Ava çıkan balıkçılar umduğunu bulamayınca balık fiyatlarında da artışlar yaşandı.

Adana Balıkçılar Çarşısı'nda 10 gün önceye göre fiyatlara ortalama 50 lira zam geldiği öğrenildi. Şu anda çarşıda hamsi 100, palamut 200, çipura 250, levrek 230 liraya alıcı buluyor.

"Balığın ucuz olmasını istiyoruz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan balıkçı esnafından Nusrettin Özgün, "Son 10 gündür fiyatlar yükselişte. 1 hafta içerisinde balık fiyatlarına ortalama 50 lira zam geldi. Vatandaşlar balığın pahalı olduğunu söylüyorlar. Ancak biz zam yapmıyoruz. Balığın ucuz olmasını istiyoruz. Denizlerde günden güne çekilme var. Geçen yıla göre fiyatlar ciddi artışta. Palamut 100 lira civarıydı ama şu an 200 lira, çipura 220 ile 250 arasında. Levrek ise boyuna göre 230-300 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Balıkçı Memduh Elmas ise denizlerde fırtına ve yağmur ile birlikte balık popülasyonunun artacağını söyledi.

"Balık fiyatları et fiyatlarına göre gayet ucuz"

Balık almaya gelen müşteri Hayri Eskierentürk ise, "Balık fiyatları et fiyatlarına göre gayet ucuz. Her şey pahalı olduğu için doğal olarak balık da pahalı. Maalesef her hafta tüketemiyoruz. Ayda bir ya da 45 günde bir tüketebiliyoruz" dedi. - ADANA